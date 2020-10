Bizalmi szavazást indítványoznak a Matovič-kormány ellen Ficóék

Az ellenzéki Smer-SD bizalmi szavazást indítványoz Igor Matovič (OĽANO) miniszterelnök kormánya ellen.

Fotó: TASR

„Nem maradt más lehetőségünk, mint hogy hétfőn megszólítsuk a többi ellenzéki képviselőt, majd bizalmatlansági indítványt nyújtsunk be a kormány ellen” – közölte Robert Fico, a Smer-SD elnöke a közösségi hálón. A rendkívüli ülés indítványozásához 30 támogató aláírásra van szükség. A bizalmatlansági indítványt a Smer-SD szerint az antigén tesztek vásárlásával kapcsolatban felmerült kérdések és a vitatott országos tesztelés ügye indokolja.

„A hétvégi országos tesztelés értelmetlen. Az orvosok arra figyelmeztettek, hogy az akció során többen fertőződhetnek meg, mintha otthon maradnának az emberek” – mutatott rá Fico, hozzátéve: az antigén tesztek pontatlanok. A kormány szerinte becsapta az embereket, amikor azt állította, hogy a tesztelés önkéntes alapú lesz. „Ha nem vesznek részt rajta, megérzik majd a pénztárcájukon. Néhányan a munkájukat is elveszíthetik. Az emberek durva nyomásnak vannak kitéve” – állapította meg.

Fico figyelmeztetett: sérülhet a személyes adatok védelme is, amennyiben a negatív teszteredményről szóló tanúsítványt az elárusítók vagy a biztonsági őrök is jogosultak lesznek ellenőrizni. Kifogásolja azt is, hogy az antigén teszteket egy olyan nagyszombati cégtől vásárolta az állam, amelynek a tulajdonosa Fico szerint személyes kapcsolatban áll a kormányfővel és Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszterrel. Hozzátette: a szóban forgó cég több mint 14 millió eurót keresett az antigén tesztek eladásán.



(TASR)