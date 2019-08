Bizonyíték van rá, hogy a lefoglalt telefon valóban Kočneré

A Speciális Ügyészi Hivatalnak (ÚŠP) több bizonyítéka is van arra, hogy a Peter Tóth által leadott mobil Marian Kočneré.

A telefonban talált, Threema alkalmazással küldött, elmentett üzenetek nem az egyedüli bizonyítékok a gyanúsított ellen. Ezt a Kuciak-gyilkosság ügyében folytatott nyomozás állását ismertető sajtótájékoztatón jelentették ki a hivatal ügyészei.

Marek Para, Kočner ügyvédje ismételten kétségbe vonta a kliense és Alena Zsuzsová közötti üzenetváltás hitelességét, ezen kívül arra is panaszkodott, hogy a bizonyítékot nem a megfelelő módon bocsátották a rendelkezésére. Az ÚŠP egyik ügyésze erre úgy reagált, hogy egy, az ügyfele érdekeit szem előtt tartó ügyvéd bármit állíthat. „Hazudhat is, kitalálhat dolgokat, mondhat bármit” – tette hozzá. Állítása szerint a telefonban található üzeneteket júliusban dekódolták, és ezeknek az üzeneteknek legalábbis egy részét a gyanúsítottak és az ügyvédeik rendelkezésére bocsátották.

A TASR kérdésére, vajon a szóban forgó kommunikáció az egyedüli bizonyíték-e Kočner ellen a Kuciak-gyilkosság megrendelése ügyében, az ÚŠP ügyésze azt válaszolta, hogy a vállalkozó ellen hónapokkal az üzenetek dekódolása előtt indult eljárás az ügyben.

Az elmentett kommunikációnak a Štefan A.-val váltott üzenetek is a részét képezik. A Ján Šanta ügyész által kidolgozott vádirat szerint utóbbi segített Kočnernek az ún. televíziós váltók hamisításában, a szóban forgó üzenetek pedig állítólag bizonyítják is ezt. A váltóhamisítási ügyben szeptemberben folytatódik a per.

Peter Tóth a mobiltelefon mellett Kočner egyéb holmiját, valamint egy autót is átadott a rendőröknek, miután őrizetbe vették Alena Zsuzsovát. Tóth kezdetben titkos tanú volt, jelenleg állítólag külföldön tartózkodik.

A Kuciak-gyilkosság ügyében öt személy ellen indítottak eljárást. A feltételezett megrendelő Marian Kočner volt, a feltételezett közvetítők pedig Alena Zsuzsová és Andurskó Zoltán. Miroslav Marček bevallotta, hogy ő húzta meg a ravaszt. Szabó Tamás segédként volt jelen.



TASR