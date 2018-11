Bizonytalannak tartják a helyzetüket a briteknél dolgozó EU-s polgárok

A brit vállalati szektor emberierőforrás-menedzsereinek legnagyobb szakmai szervezete (Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD) 1002 tagvállalat bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett átfogó őszi felmérésében a válaszadók 48 százaléka számolt be arról, hogy tapasztalataik szerint uniós munkavállalóik egyre nagyobb számban érzik magukat bizonytalan foglalkoztatási helyzetben.

Az átlagon belül a brit közszféra munkaadóinak 58 százaléka, a magánszektorbeli cégek 45 százaléka észlelte e jelenséget. A CIPD 24 oldalas tanulmánya kiemelte, hogy a felmérésbe bevont vállalatoknak több mint a negyede szerint brit munkavállalóik is veszélyben érzik állásukat a Brexit miatt.

Ráadásul a továbbra sincs megegyezés a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnéséről folytatott tárgyalásokon, néhány nyitott kérdést, például az ír határellenőrzést ugyanis még nem sikerült megnyugtatóan rendezni - ezt már Michel Barnier közölte, aki az EU Brexit-ügyi főtárgyalója.

Az uniós tagországok általános, főleg intézményes ügyekkel foglalkozó miniszteri tanácsülésen a főtárgyaló arról számolt be, hogy az október közepén tartott EU-csúcstalálkozót követően sem sikerült áttörést elérni a tárgyalások menetében, a megállapodáshoz további intenzív tárgyalások szükségesek.

Az ülést vezető Gernot Blümel, az uniós tanács soros elnökségét betöltő Ausztria minisztere kijelentette, hogy az unióban maradó 27-ek megerősítették bizalmukat a főtárgyalóban, és támogatják erőfeszítéseit a megállapodás mihamarabbi elérése érdekében.

"A tárgyalások ezen utolsó szakaszában a miniszterek ismét kifejezték azon szándékunkat, hogy megőrizzék az EU 27-ek egységét" - tette hozzá. Az Ír Köztársaság és Észak-Írország határának majdani ellenőrzése a Brexit-tárgyalások legsarkalatosabb megoldatlan kérdése. A Brexit után ez a 499 kilométeres határszakasz az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárává válik, mivel London ki akar lépni az EU vámuniójából is.

Az Európai Bizottság javaslata értelmében úgy lehetne elkerülni a hosszú évek óta nem létező fizikai határellenőrzés visszaállítását, hogy - ha nem születik egyéb megoldási ötlet - az ír sziget egésze "közös szabályozási térséggé" alakulna át.

A brit kormány nyáron kidolgozott alternatív javaslatcsomagja egy közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabálygyűjtemény kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha az Egyesült Királyság egésze és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.

MTI