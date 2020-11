Bizonytalanságot, zavarodottságot és csalódást érez Čaputová, aki ünnepi beszédében nehéz időkről beszélt

A keddi, november 17-i államünnep előestéjén mondott beszédet az államfő a közszolgálati televízióban. A szabadságért és a demokráciáért vívott harc napjának alkalmából Zuzana Čaputová egységre szólította fel a vírus által nehéz helyzetbe került polgárokat, és közben diplomatikusan megszólta a kormány kaotikus "óvintézkedés-politikáját".

Fotó: TASR

Holnap ünnepeljük a november 17-i bársonyos forradalom évfordulóját, amikor szemtanúi lehettünk a "nagy történelmi eseménynek - a totalitárius rendszer összeomlásának. Ahogy 31 esztendeje, úgy "most is olyan időket élünk, hogy mindannyiunk számára eljött az igazság órája". 89 novembere összefonódott a szabadság iránti vággyal", most azonban láthatjuk, hogy "a szabadságnak még a demokráciában is megvannak a korlátai." - szögezte le Čaputová az ünnepi beszédében. Szerinte most Szlovákiában megtapasztalhattuk, hogy "elkerülhetetlennek bizonyult a jogaink és szabadságunk ideiglenes korlátozása" az életünk és az egészségünk megvédése érdekében. Mindannyiunk számára "ez egy teljesen új tapasztalat, amibe bele kell nyugodnunk". - int nyugalomra az elnök.

Mivel az alapvető jogainkban jelenleg korlátozva vagyunk, a politikusok hozzáállása is visszafogott kell, hogy legyen. - figyelmeztet az államfő, aki úgy véli, "az embereknek nem szabad úgy érezniük, hogy a viselkedésükkel a polgári engedelmességüket kellene bizonygatniuk." Értem - szólt az elnök - hogy sokan önök közül zavart éreznek, és bizonytalanságból fakadó kiábrándultságot.

De Čaputová is "olykor frusztrációt" érez, mert közvetlenül választott államfőként nincs jogköre segíteni a járványügyi helyzet kezelését.

Kételyeinek is hangot adott azzal összefüggésben, amikor a vírus miatti "óvintézkedések nincsenek világosan megindokolva" - utal diplomatikusan az államfő a kormány, azon belül is főleg a kormányfő gyakran átgondolatlannak tűnő lépéseire. "Bizonytalanságot érzek", ha azok az intézkedések nincsenek összhangban a tudomány álláspontjával. "Zavarodottságot", ha az óvintézkedéseket gyakran módosítgatják és "csalódást" az egyre romló politikai kultúra miatt. - sorolta fel érzéseit Čaputová.

Azonban az elnök meggyőződése, hogy tiszteletben kell tartani a demokratikus szabályokat akkor, - sőt, főleg abban az esetben - ha már kritikus helyzetbe kerültünk. Ez a hozzáállás, lehet, hogy egyesek számára túl gyengédnek tűnik, de Čaputová emlékeztetett arra, hogy az illeszkedik a békés rendszerváltás, a 89-es forradalom állandó jelzőjéhez - a lágyhoz, a bársonyoshoz.

"Nehéz próbatétel előtt állunk - 89 novembere óta számítva a legnehezebbel". Ezért az államfő azt javasolja, hogy fogjunk össze.

Már hosszú hónapok óta nem éljük a szokásos életünket, de a fertőzöttekről szóló legújabb adatok szerinte reményt sugallnak, hogy a járványt ellenőrzés alatt tudjuk tartani. "Meggyőződésem, hogy a társadalmunk képes arra, hogy ezekben a kritikus időkben határozottan, bölcsen és felelősségteljesen cselekszünk." - zárta ünnepi beszédét Zuzana Čaputová.

(RTVS/p)