Biztonsági kamerák felvételein mutatja be a CNN, ahogy orosz katonák hátba lőnek két civilt (VIDEÓ)

A hírcsatorna hozzáfért egy Kijev melletti kereskedés biztonsági kameráinak a felvételeihez. A CNN szerint a szörnyű eset március 16-án történt, amikor az orosz hadsereg észak, észak-nyugati irányból igyekezett elfoglalni Ukrajna fővárosát.

A katonák egyenruhája, a szemtanúk beszámolója, valamint az alapján, hogy az adott időben éppen melyik oldal erői felügyelték a vizsgált területet, a tévécsatorna arra jutott, hogy a videón látható személyek az orosz hadsereghez tartoztak.

Az egyik felvételen azt látni, hogy egy "orosz speciális alakulat" feliratú, V betűkkel ellátott kisteherautó hajt fel egy kerékpáráruház épülethez, a CNN szerint öt orosz katona száll ki a járműből. és megpróbál behatolni az épületbe. Hogy ez könnyebben menjen nekik, lövöldözni kezdtek a zárakra és az ablakokra.

Ekkor a biztonsági őr irodájában az alkalmazott és a kereskedés tulajdonosa úgy határoz, hogy odamennek a katonákhoz. Egy másik kamera felvételén látható, ahogy az egyenruhások átkutatják a férfiakat, beszélnek velük valamiről és elengedik őket. Amikor ezt követően az őr és a tulaj baktat vissza a hátsó irodába, két katona úgy döntött, inkább hátba lövik őket.

#CNN showed footage of #Russian occupiers shooting two civilians in the back near #Kyiv: the owner of a car dealership and a security guard.



The crime took place on March 16. pic.twitter.com/zDvLEnLra5