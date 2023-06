„Bízunk önben“ – kétes hírű, Kreml-barát orosz webcsatorna tolja Fico szekerét az interneten

Reményeket táplál Robert Fico és a Smer iránt az orosz propaganda, ugyanis támogatásáról fejezte ki magát egy portál, amely álhíreket terjesztett az ukrajnai radioaktív sugárzásról – írja az Aktuality.

Fotó: TASR

A szakértők évek óta taglalják, hogy az Orosz Föderáció igyekszik beavatkozni a politikai harcba Szlovákiában, és amióta az oroszok megtámadták Ukrajnát, ezek a törekvések még intenzívebbé váltak. Az orosz propaganda ma már nyíltan megnevezi, kiket favorizál és kiket tart ellenségnek.

Nemrégiben ez abban nyilvánult meg, hogy a Kreml-barát Rybar nevű portál, amely összeköttetésben áll az orosz biztonsági szervekkel, a Telegramon megosztott egy bejegyzést a szlovákiai politikai történésekkel kapcsolatban. Ebben az áll, hogy bíznak a Smer elnökében, Robert Ficóban. A portált több mint 1 millióan követik.

„Zuzana Čaputová merészsége túlmutat minden határon“ – állt a szöveg elején, amit először a 706 követővel rendelkező „Az Osztrák-Magyar Monarchia romjain” nevű csatorna osztott meg. Ez a portál azt állítja magáról, hogy friss hírekkel szolgál az egykori Habszburg Monarchia országaiból. A bejegyzés elején visszatérnek a kampányhoz, amit a NATO akart elindítani Szlovákiában, és amelyet nálunk dezinformációs csatornák, valamint a Smer és a Republika démonizált. A szövetség végül inkább a választások utánra halasztotta a kampányt.

A NATO kezdeményezésével a Rybar is foglalkozott. Bejegyzésében a szerző azt állítja, hogy az eredeti szövegre érkezett válasz. Példaként emlegeti Robert Fico nyílt levelét, amit Jens Stoltenberg NATO-főtitkárnak címzett.

Ezután a szövegben aktuálisabb témák kerülnek boncolgatásra. A Kreml-barát csatorna konkrétan kitér a munkaügyi minisztérium támogatására az ukránok integrációjával foglalkozó non-profit szervezetek számára. A tárca erre 13 millió eurónyi összeget különített el, ami hat szervezethez vándorol. Viszont Az Osztrák-Magyar Monarchia romjain és Fico is azt állítja, hogy 21 millió euróról van szó.

Az orosznyelvű csatorna továbbá átveszi Milan Uhrík (Republika) érveléseit, miszerint ezt az összeget inkább az infláció elleni harcra lehetett volna költeni.

„Az országban kezd kiéleződni a helyzet. A Smer szociáldemokratáinak nehéz harca Čaputová rezsimével közvetlen összecsapássá vált, amelyben minden ütőkártya Robert Ficonál van“ – áll a bejegyzésben. „Bízunk önben, Fico úr“ – zárul a szöveg, amit a Rybar oldalán már több mint 300 ezren megtekintettek.

Szlovákiának viszonylag frissek a tapasztalatai a Rybar nevű csatornával. Épp ez volt az, amely májusban terjeszteni kezdte azt az állhírt, miszerint Ukrajnából nyugat felé – tehát Szlovákia irányába is – radioaktív sugárzás közelít. Nem kellett sokat várni, és az álhír Szlovákiába is eljutott, amit a dezinformációs portálokon kívül néhány politikus, köztük Miroslav Suja (Republika) is megosztott a közösségi oldalán. A rendőrség álhírekkel foglalkozó részlege viszont azonnal cáfolta is a hír hitelességét.



