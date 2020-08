BL-selejtező: A Djurgarden legyőzésével továbbjutott a Ferencváros

A Ferencváros házigazdaként 2-0-ra legyőzte a svéd Djurgarden csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, szerdán, és ezzel továbbjutott.

Fotó: MTI

A zöld-fehérek mindkét gólját Tokmac Nguen szerezte, a norvég támadó - aki az MTK elleni nyitófordulóban is eredményes volt az NB I-ben - a 33. percben 25 méterről bombázott a hálóba, a 62. percben pedig egy gyors kontra végén értékesített egy ziccert.

Az OTP Bank Liga címvédője a kvalifikáció második körében, amely ugyancsak egyetlen mérkőzésen dől el, az 51-szeres skót bajnok Celtic FC otthonában lép pályára jövő szerdán.



BL-selejtező, 1. forduló:

Ferencváros-Djurgarden IF (svéd) 2-0 (1-0)

Groupama Aréna, zárt kapuk mögött, v.: Fedayi San (svájci)

Továbbjutott: a Ferencváros

gólszerző: Nguen (33., 62.)

sárga lap: Blazic (46.), Kovacevic (66.), illetve Holmberg (64.), Berg (71.)



Ferencváros: Dibusz - Botka, Kovacevic, Blazic, Civic - Haratin, Somália - Uzuni (Varga, 83.), Isael (Laiduni, 75.), Nguen (Skvarka, 63.) - Boli



Djurgarden: Bratveit - Une-Larsson, Nyholm, Berg - Witry, Ulvestad, Kalström, Augustinsson - Banda (Holmberg, 18.), Kujovic (Chilufya, a szünetben), Edwards (Radetinac, 75.)



I. félidő:



33. perc: Nguen rendkívül harcosan szerzett labdát a vendégek térfelének közepén, megtolta, és jó 25 méterről kilőtte a kapu jobb alsó sarkát (1-0).



II. félidő:



62. perc: egy gyors hazai ellenakció végén Boli tökéletes ütemben ugratta ki Nguent, aki a kifutó kapus támaszkodó lába mellett higgadtan gurította el a labdát a bal alsóba (2-0).



Az első fél órában egy veszélyesen kapura kanyarodó Isael-szabadrúgást leszámítva gyakorlatilag semmi érdemleges nem történt a pályán, a 33. percben azonban Tokmac Nguen egyéni villanása után megszerezte a vezetést a Ferencváros. A szünetig visszaállt a korábbi, mindkét csapat részéről kockázatmentes futball, az eredmény pedig nem változott.

A fordulást követően inkább a kontrákra rendezkedett be a Ferencváros, Szerhij Rebrov vezetőedző taktikája pedig gyorsan beérett, ugyanis egy gyors ellentámadás végén a 62. percben Nguen másodszor is betalált, amivel úgy tűnt, el is dönti a mérkőzést, mivel a svédek gyakorlatilag veszélytelenek voltak Dibusz Dénes kapujára. A duplázó Nguent váltó Michal Skvarka még biztosabbá tehette volna a hazai sikert, de két óriási helyzetet is elpuskázott. A svéd bajnok az utolsó negyedórára sem tudott változtatni, így a Varga Roland által kihagyott ziccer ellenére is sima győzelmet aratott a Ferencváros.

A Celtic otthonában sorra kerülő összecsapásra készülő Ferencváros így várhatóan nem lép pályára az OTP Bank Liga második fordulójában, mivel a klub arra kérte a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságát, hogy továbbjutása esetén halassza el a Diósgyőr elleni szombati találkozót.



(MTI)