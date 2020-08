BL-selejtező: A Sportdöntőbíróság elutasította a Slovan kérelmét

Miután a Slovan Bratislava tartalékcsapatának koronavírustesztje is negatív lett a hazatérést követően, a pozsonyi csapat a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, utóbbi azonban elutasította a kérelmet arra vonatkozóan, hogy halasszák el a Young Boys Bern - KÍ Klaksvík BL-selejtező mérkőzést.

Fotó: CAS

Ifj. Ivan Kmotrík, a pozsonyi klub vezérigazgatója botrányról beszélt, miután a Slovan első és második küldöttségének is negatív lett az összes koronavírustesztje az elutazás előtt és a hazatérést követően is. Mint ismert, a tartalékcsapat múlt héten csütörtökön utazott el a szigetországba, hogy pénteken megküzdjön a KÍ Klaksvík együttesével a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében. Csakhogy abban a küldöttségben is megállapítottak egy pozitív esetet a helyi hatóságok, így az UEFA törölte a mérkőzést.

Hétfőn az UEFA kontumálta a párharcot és a feröeri bajnokot juttatta tovább a következő körbe. A pozsonyiak a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak, és azt kérték, hogy ne engedélyezzék a feröeri együttesnek lejátszani a szerdai találkozót a Young Boys ellen. A Slovan azt szerette volna elérni, hogy a CAS a végleges döntés meghozataláig halassza el az összecsapást.

A bíróság azonban három órával a Young Boys Bern - KÍ Klaksvík BL-selejtező mérkőzés előtt úgy döntött, hogy elutasítja a Slovan kérelmét, és a mérkőzés lejátszását engedélyezik - írja az Aktuality.sk az AP hírügynökség nyomán.

Az UEFA döntése elleni fellebbezéssel a Sportdöntőbíróság gyorsított eljárás során foglalkozik, várhatóan három héten belül döntés születik.



