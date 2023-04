BL/EL/EKL - Először van öt olasz futballcsapat a kupaelődöntőkben

Először fordul elő, hogy Olaszországot egyidejűleg öt csapat is képviseli az európai sorozatok elődöntőiben - írta a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) pénteken az Európa-liga és a Konferencia-liga csütörtöki játéknapjának eredményeit értékelve.

Fotó: TASR/AP

A Bajnokok Ligájában már a legjobb négy közé jutott AC Milan és Internazionale után az El-ben, a második számú kontinentális kupában csütörtökön a Juventus és az AS Roma, a harmadik számúban, az EKL-ben pedig a Fiorentina biztosította helyét az elődöntőben.

A Juventus 22. alkalommal jutott be európai sorozatban a négy közé, e tekintetben a torinóiaknál mindössze három klub sikeresebb: a Real Madrid (37), a Bayern München (28) és az FC Barcelona (26).

A Manchester United története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el csütörtökön, amikor 3-0-ra alulmaradt a Sevilla vendégeként, így az angliai 2-2 után búcsúzni kényszerült az Európa-ligától. Az MU-t a Juventus győzte le szintén 3-0-ra 1976. november 3-án az El elődjének számító UEFA Kupában.

A hazai visszavágón a Sevilla minden idők legidősebb - 30 év és 295 nap átlagéletkorú - kezdőcsapatát küldte harcba a Manchester ellen, amelyet az elmúlt hat szezonban egyformán spanyol csapat ejtett ki az európai porondon, három alkalommal - a mostani előtt 2018-ban és 2020-ban is - éppen a Sevilla volt a "tettes". Az andalúziai alakulat ötödször jutott be az Európa-liga elődöntőjébe, minden más együttesnél többször. Ráadásul valamennyi korábbi ilyen alkalommal - 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2020-ban - meg is szerezte a trófeát.



MTI