Хромик получит популярную функцию Firefox

На сегодняшней день открывать в браузере десятки вкладок — это почти норма для многих людей: от рерайтеров до сотрудников SMM-служб. Само собой, что для этого нужен мощный компьютер, однако проблема состоит в другом. В браузере Chrome в какой-то момент вкладок становится так много, что они не отличаются друг от друга — ведь не видны даже иконки сайтов. И потому компания Google решила скопировать то, что давно уже есть в Firefox. Речь идёт о функции прокручивания вкладок.В Маунтин-Вью уже подтвердили, что компания планирует добавить подобное решение, что позволит не сжимать вкладки, подстраиваясь под ширину экрана. Открытые сайты можно будет пролистывать с помощью стрелок, а также колёсика мыши. При этом, по словам Питера Кастинга (Peter Casting), одного из разработчиков пользовательского интерфейса Google Chrome, система будет поддерживать выделение нескольких вкладок с помощью Shift + клик и Ctrl + клик.Подобную функцию уже давно просили пользователи, и вот теперь она появится. При этом пока не сообщается, когда именно новая возможность будет добавлена. Быть может, её внедрят уже в Chrome 71, который выйдет в декабре, хотя точно это пока неизвестно.