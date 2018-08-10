Норматен
Повышенное артериальное давление не напрасно медики именуют «тихий убийца». По сведениям статистики она одна из основных причин смертности на текущий момент. pro-normaten.ru - лекарство normaten отзывы – препарат, изготовленный по современной технологии на основе комплекса вытяжек из природного сырья. Действие биологически активных веществ в составе средства позволяет применять его в лечении гипертензии. В отличие от синтетических препаратов биодобавка мягко влияет на источник проблемы. При продолжительном сроке терапии болезни не вызывает привыкания и отрицательных последствий.
В результате курсового использования «Норматена» отмечаются позитивные изменения: стабилизируются обменные процессы, снижается содержание холестерина в крови; успокаивается нервная система, улучшается сон; выводятся избыток жидкости и шлаки; расширяются сосуды, нормализуется давление; снижается нагрузка на миокард, в результате уходит тахикардия, сердечный ритм выравнивается; регенерирует мозговое кровообращение, исчезает головокружение и мигрени; органы и мозг лучше снабжаются кислорода, повышается работоспособность пациента. Лекарство улучшает качество жизни и предотвращает появление гипертонических кризов, останавливает прогресс артериальной гипертензии.
Принципиальным показанием к курсу «Норматена» служит частое или постоянное повышение показателей АД. Использование рекомендовано, когда тревожат следующие симптомы: утомляемость и чувство усталости; регулярные головные боли; нечеткость зрения; чувство покалывания и онемение пальцев; учащенное сердцебиение, одышка и боли в груди. «Норматен» успешно стабилизирует состояние и устраняет проявления недуга на всех стадиях, также препарат показано в целях профилактики.
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