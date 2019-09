Blokkolták az exsmeres zempléni "grófnő" vagyonát, aki parkolóra és reptérre is kapott agrodotációt!

A nagymihályi üzletasszonynak a város Laborcszög (Stráňany) nevű részében található családi házát és az alatta lévő telket, vagyis a tulajdon háromnegyed részét zárolták, ami azt jelenti, hogy ezt már nem írathatja át másra.

Ellene és Agro Porúbka (korábban Gard) nevű cége ellen 2018 decemberében indult eljárás, mégpedig azt követően, hogy a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) 2017-ben ellenőrzést tartott azokon a területeken, amelyekre Roškovának közvetlen kifizetéseket nyújtottak a 2016-os és 2017-es években. Rošková mellett a másik gyanúsított egy bizonyos kassai Jozef A., aki akkoriban a társaság ügyvezetője volt. Ma már egyedüli tulajdonos és ügyvezető Rošková.

Nos, a PPA, majd a nyomozók is megállapították, hogy a cég olyan területekre vett fel agrodotációkat, melyek soha nem tartoztak a tulajdonába és még csak nem is gazdálkodtak rajta. Ezek közé tartozott például egy idegen szőlészet, de egy falusi reptér és egy parkoló is.