BMG-Horizont: Majský büntetése jogerős, 9 évre sittre kerül!

A Legfelsőbb Bíróság szerdai ülésén elutasította Jozef Majský fellebbezését a 2015-ben meghozott első fokú ítélet ellen, ezáltal az jogerőre emelkedett.

Jozef Majský (Archív felvétel - TASR)

A Speicalizált Büntetőbíróság 2015-ben 9 év börtönre ítélte Jozef Majskýt a BMG/Horizont pénzintézetekkel összefüggésben elkövetett sikkasztás ügyében.

Majskýt először 2002 októberében vették őrizetbe az ügyben, esetében az eljárás a jogerős ítéletig így 17 évig, 9 hónapig és 9 napig tartott - írja a SME.

Majský nem vett részt a tárgyaláson, és igazolást sem nyújtott be távollétéről. Ügyvédje, Peter Filip is azt mondta, nem tudja hol van, vagy mi van vele. A nyilvános tárgyalás folyamatáról lányával beszélt telefonon, de hogy pontosan mit, azt a SME közlése szerint nem kívánta részletezni.

Ján Šanta ügyész kérte, hogy hozzanak döntést a távollétében, a bíróság pedig ezt meg is tette. Filip szerint viszont ez helytelen eljárás.

A szenátus elnöke szerint Majský Csehországban is leülheti a büntetését, ugyanis a szlovák mellett cseh állampolgársággal is rendelkezik. A legutóbbi információk szerint is Csehországban tartózkodik. Átmeneti lakcíme ostravai, június közepén pedig a šumperki kórházban találta meg őt a rendőrség az ellene kiadott európai elfogatóparancs alapján.

Majskýt az ostravai szlovák külképviselet szerint július 10-én engedték haza a kórházból.

(SME)