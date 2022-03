Bob Dylan dalszerzésről szóló új könyve novemberben jelenik meg

A dalszerzésről szóló könyve jelenik meg novemberben a Nobel-díjas költő és folkrockzenész Bob Dylannek.

A The Philosophy of Modern Song (A modern dal filozófiája) című könyvet a Simon and Schuster kiadó gondozza.

Dylan már két évtizede nem jelentkezett új könyvvel, legutóbb 2004-ben a Krónikák - Első kötet című írása jelent meg.

A dalszerzésről szóló könyvet 2010-ben kezdte írni. A kötet több mint 60 esszét tartalmaz, amelyekben olyan művészekről, mint Hank Williams és Nina Simone, valamint a dalszerzés mesterségéről elmélkedik - számolt be róla kedden a kiadója.

Jonathan Karp, a Simon and Schuster vezetője közleményében kiemelte, hogy A modern dal filozófiája című könyvet csak Bob Dylan írhatta meg, és a mű a dalok, valamint a dalokat életre keltő zenészek mély megbecsülését és megértését közvetíti.

A rajongók régóta várják a Kónikák második kötetét is, de annak megjelenéséről egyelőre nincs konkrétum.

Dylan az 1960-as évek elején robbant be New York folkzenei színterére, és azóta több mint 125 millió lemezt adott el világszerte. A 80 éves zenész továbbra is turnézik, jelenlegi koncertkörútja 2024-ig tart.

2020-ban adta ki 39. stúdióalbumát Rough and Rowdy Ways címmel.

2016-ban neki ítélték oda a Nobel-díjat, mert az indoklás szerint "a nagy amerikai dalhagyományon belül új költői kifejezésmódokat teremtett".

