Bocsánatkérést vár az MKP Martin Klus külügyi államtitkártól, mert biztonságpolitikai kockázatnak nevezte a szlovákiai magyarokat

Bocsánatkérést követel az MKP Martin Klustól (SaS) annak múlt heti kijelentései miatt, amikor nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte a magyar kisebbséget a kettős állampolgárságról kialakult vita kapcsán. Az MKP követeléséhez Gyimesi György (OĽaNO) is csatlakozott, aki szerint az SaS csak el akarja fedni a koalíciós problémákat a magyarkártyával.

Kérjen bocsánatot Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár, mert múlt héten biztonsági kockázatnak nevezte a szlovákiai magyarokat a kettős állampolgárság felvétele kapcsán, jelentette ki Forró Krisztián, az MKP elnöke. „A Szlovákiában élő magyarok a legfelősségteljesebben viselkednek – jelentette ki Forró. –

Felháborító, hogy a kormány külügyi államtitkára biztonsági kockázatnak nevezi a Szlovákiában élő magyarokat.”

Szerinte Klusnak tudatosítania kell, hogy ő a Szlovákiában élő magyarok államtitkára is. Forró kifogásolta, hogy éppen most éleződik a feszültség Magyarországgal, amikor az lélegeztetőgépeket ajándékoz szlovákiai kórházaknak, és közvetített az orosz vakcina megvásárlása során is.

Klus: nem támogatjuk az az állampolgárság felvételét érzelmi kötődés alapján

Martin Klus múlt héten a TA3 hírtelevízió műsorában beszélt arról, hogy miért ellenzi, hogy a szlovákiai magyarok érzelmi vagy kulturális kötődés alapján felvehessék a magyar állampolgárságot. Úgy vélte, hogy ez problémákat okozhatna, mint okozott az orosz állampolgárság egyszerű felvétele Kelet-Ukrajnában, Dél-Oszétiában vagy Abháziában. Klus a műsorban nem beszélt arról, hogy milyen problémákra gondol. Oroszország később az ott élő orosz állampolgárokra hivatkozva avatkozott be fegyveresen is az adott térségekben.

Gyimesinek kell az MKP támogatása

Gyimesi György (OĽaNO) is egyetért az MKP-val, ő is bocsánatkérést követel Klustól. Egyben túlzónak tartja a Ivan Korčok külügyminiszter reakcióját arra, hogy a kettős állampolgárságról tárgyalt múlt héten Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel. „Több témáról is beszéltünk, ez csak egy volt közülük, és csak annyi történt, hogy elmondtam a véleményemet ebben a kérdésben” - jelentette ki Gyimesi.

Az OĽaNO képviselője szorosabban együtt akar működni az MKP-val a kisebbségi kérdésekben, mert úgy érzi, hogy támogatásra van szüksége, mert a parlamentben egyedül foglalkozik a kisebbségek problémáival.

A kettős állampolgárság kérdésében Gyimesi optimista, elképzelhetőnek tartja, hogy a kormányban elfogadott tervezet még módosulni fog a parlamenti tárgyalás során. Az OĽaNO képviselője Korcok kezét sejti a kettős állampolgárságról feltételeinek tervezett módosítása mögött is, habár azt a Roman Mikulec (OĽaNO) vezette belügyminisztérium dolgozta ki.

„Ez Korčok játéka: belevonni ebbe a kérdésbe a belügyminisztériumot és Mikulec minisztert” - jelentette ki Gyimesi.

A képviselő úgy véli, hogy az OĽaNO parlamenti frakciója támogatni fogja az ő elképzeléseit.

Berényi szerint ez a kormány sem fogja megoldani a problémát

Berényi József, az MKP alelnöke kevésbé látja pozitívan a helyzetet.

„A kormányprogram elfogadása óta tudjuk, hogy ez a kormány sem fogja megoldani ezt a kérdést, abban csak az szerepel, hogy azok megőrizhessék állampolgárságukat, akik külföldön élnek, úgy akarják felvenni az adott ország állampolgárságát” – jelentette ki Berényi.

Az MKP alelnöke ugyan gyors reakciót nem vár a külügytől, de abban bízik, hogy Ivan Korcok külügyminiszter enyhíti majd a feszültséget.

Sólymos: nem szerencsés Abháziával példálózni

Klus nyilatkozatát elítélte a Híd is, de Sólymos szerint ez is azt mutatja, hogy a szlovák politikusok nem tudják megfelelően kezelni a nemzetiségi politikát. „Klusrol nem gondolom hogy alapvetően kirekesztő politikát folytat, de a kettős állampolgárság kapcsán Dél-Oszétiával, Abháziával példálózni túlkapás és az ukrán példa sem szerencsés, még akkor sem, ha tudjuk, hogy a két ország kapcsolatán nem javítottak a korábbi beregszászi események – mondta a Híd elnöke. –

Ebben a történetben az a legszomorúbb, hogy Szlovákiában továbbra sincs politikai akarat arra, hogy a szlovákiai magyarok állampolgárságuk elvesztése nélkül felvegyék a magyart.”

Kértük a külügyminiszter és az államtitkár álláspontját is a kérdésben, amint választ kapunk, bővítjük hírünket.

