Bödőcs: K*rva anyját Putyinnak! A baromarcú miért nem fojtogatja otthon a saját unokáit az anyja dácsájában?!

Ruszkik, haza, család címmel új videót tett közzé Youtube-csatornáján a népszerű magyar humorista, mely felvétel március 25-én készült.

A jelenlegi békepapnak jobban illett a kangörcsös téeszelnök szerep

„Máshogy alakul a kampány, mint tervezve volt. (...) Mert Vlagyimir előre megy, nem hátra. A kurva anyját!” - vázolta fel Bödőcs Tibor a magyarországi parlamenti választások előtti helyzetet, majd kifigurázza Orbán Viktor korábbi harcias üzeneteit. Mert amióta az orosz elnöknek átkattant és vagy öt hete háborút indított az ukránok ellen, a magyar kormányfő 180 fokot fordult, és szinte békepappá változott.

„... mi a béke népe vagyunk, hiszen tudjuk, hogy előtte való nap még Napóleonok voltunk: harc, harc, harc, ágyú, harc! Ja! háború?! Akkor: csúnya bumm-bumm, nem szabad, nem szabad. Utána már John Lennonok lettünk egyből": ... "mi nem küldünk halált okozó fegyvereket. Baszd meg, persze, vízipisztolyt kérnek tőlünk.” Halált okozó fegyvereket mi semmiképpen nem küldünk, majd hogyha kéri Vlagyimir, akkor küldünk, de addig nem. - jelzi finoman Bödőcs, hogy a sokak által Putyin utolsó EU-s csatlósaként elkönyvelt magyar miniszterelnök hosszú évek óta úgy táncol, ahogy az orosz államfő fütyül, az ősi lengyel barátok nagy bánatára.

A videót hétfőn rakták fel a Youtube-ra, amit már egymilliónál is többször néztek meg. Ezzel jelenleg a 2. legfelkapottabb anyag most Magyarországon, és nézettségben egyedül Will Smith Oscar-díjas pofonja előzi meg korunk Hofi Gézájának produkcióját.

(444/para)