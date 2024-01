Bödör és Gašpar bepoloskáztatta Krajniak kávézóját, így akarták mellékvágányra helyezni Kollárékat

A rendőrség tavaly decemberben hat személyt gyanúsított meg, köztük Tibor Gašpar (Smer) volt országos rendőrfőkapitányt Milan Krajniak ellenzéki politikus illegális lehallgatásával egy kávézóban – írja az Aktuality.

Tibor Gašpar (Fotó: TASR)

Milan Krajniak (Sme rodina) korábbi munkaügyi miniszternek Pozsonyban, az elnöki palota közelében van a kávézója. Noha a főteremben mindössze néhány asztal és szék van, a közelmúltban valaki titokban poloskákat helyezett el ott.

Miután a 2020-as választásokat követően több nagyobb bűncselekményt is elkezdett vizsgálni a hatóság, a rendőrség markában végezte Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi osztályának volt vezetője is. Ő számolt be Krajniak kávézójának megfigyeléséről. Elmondása szerint a Smer korábbi kormányzása idején illegálisan lehallgatták a kávézót, az így szerzett információkat pedig továbbították a rendőrségen belül működő bűnszervezet állítólagos vezetőjének. Makó közölte, hogy Boris Kollár politikai lépéseinek eliminálása érdekében lehallgatókészüléket helyeztek el egy asztal alatt, mivel a célszemélyek mindig ugyanannál az asztalnál találkoztak. Amikor asztalt váltottak, újabb készüléket helyeztek el a falban.

A rendőrség vizsgálatot indított, három évvel később, 2023. december 6-án pedig hat személyt gyanúsított meg az üggyel kapcsolatban. Köztük Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitányt, a Smer jelenlegi parlamenti képviselőjét, valamint Norbert Bödör nyitrai oligarchát. Szóbeli megnyilvánulás titkosságának megsértése ügyében gyanúsították meg őket, de Bödör ellen vesztegetés ügyében is eljárást indítottak. Marián Zetocha egykori SIS-ügynököt kenőpénz elfogadásával gyanúsították meg, de Ľudovít Makó ellen is eljárást indítottak. Az ismert nevek mellett a Pénzügyi Hatóság bűnügyi osztályának két korábbi tagját, Peter Slobodát és Boris M.-et is meggyanúsították kenőpénz elfogadásával, illegális lehallgatással, valamint bűnszervezet alapításával és támogatásával.

Krajniak általában a barátaival találkozott a kávézóban és a Sme rodina pártról szoktak társalogni. A találkozókon Daniel Lipšic, Boris Kollár és a Pčolinskí testvérek is részt vettek.

Makó szerint az volt a cél, hogy kiiktassák a Sme rodina pártot, mivel akkoriban sikerült megszereznie a Smer szavazóbázisának jelentős részét. Makó hozzátette, hogy nem minden felvételt továbbított Bödörnek és Gašparnak, néhányat ő maga szerkesztett meg. Elmondása szerint nem volt felhőtlenül boldog, hogy információkat kellett átadnia, ezért közölte Bödörékkel, hogy utasítást adott a lehallgatások megszüntetésére. Makó nem pontosította, hogy pontosan mennyi ideig tartottak a lehallgatások, és ki volt a megrendelő. A tevékenységhez a bűnügyi hivatal saját készülékeit használták.



(Aktuality)