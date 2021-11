Bödör és Kočner maffiózó haverja állhat Kiska lejáratása mögött

Azt követően, hogy a spanyol bíróság döntött Tomáš Rajecký kiadatásáról (nyáron fogták el őt), a határozatban említést tettek az Andrej Kiska elleni lejáratási ügyben való szerepéről. Az Aktuality.sk a cseh investigace.cz portálra hivatkozva közölte, ő állhat a volt köztársasági elnök cégét érintő adóügyi szivárogtatás mögött.

Tomáš Rajecký - rendőrségi felvétel

2017 őszén számos sajtótermék és hivatal kapott levelet egy titokzatos, yegor223@yandex.ua mailcímről, melyben csatolmányként szerepelt az Andrej Kiska és testvére által alapított KTAG vállalat könyvelése és a társaság ellen indított rendőrségi vizsgálattal kapcsolatos dokumentumok.

Akkoriban még Robert Fico volt a kormányfő, mindez még a Kuciak-gyilkosság előtt történt. A tavaly lezajlott razziahullám letartóztatottjai közül az együttműködők közül többen is azt vallották, hogy az említett időszakban, amikor a szivárogtatás történt, gyakorta találkozgatott egymással a Kormányhivatalban Robert Fico, Tibor Gašpar akkori rendőrkapitány és Norbert Bödör nyitrai oligarcha, továbbá a rendőrkapitányság hatodik emeletén Bödör és a rendőrség legfelsőbb vezetői.

František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság korábbi vezetője, az egyik együttműködő tanú egy ilyen találkozón említést tett a mailről Bödörnek, aki pedig Imrecze vallomása szerint úgy reagált, hogy ezt meglehetősen bonyolult és költséges volt bebiztosítani.

Az sosem derült ki, hogy ki állhat a szivárogtatás mögött, most azonban az investigace.cz portál szerint a spanyolok határozatában szerepel az is, hogy Rajeckýt Kiska ügyével összefüggésben is adják ki Szlovákiának.

A határozatban, melyet a cseh portál idézett, konkrétan ez állt: "2017-ben az Andrej Kiska köztársasági elnök KTAG nevű cégét érintő magánjellegű dokumentumokhoz jutott ismeretlen személytől, azokat beszkennelte és anonim e-mail címről szétküldte."

Az viszont nem szerepel a határozatban, hogy a spanyol bíróság hogyan jutott erre a megállapításra. Erre a kérdésre a Speciális Ügyészség sem tudott válaszolni, Jana Tökölyová szóvivő szerint ugyanis az említett dokumentummal nem rendelkeznek.

Tomáš Rajeckýt a jövő héten, december 3-án szállíthatják haza Szlovákiába. Rajecký ellen tavasztól van érvényben elfogatóparancs illegális dohánygyárak működtetésével összefüggésben.

Miután letartóztatták Spanyolországban, tiltakozott az ellen, hogy kiadják Szlovákiának, érvelése szerint embertelen bánásmódtól tartott.

Kiska ügvédje, Peter Kubina a történtekre csupán annyit reagált, hogy mostanáig nem tudta, ki állhat a szivárogtatás mögött, ugyanakkor nem lepi meg, hogy a szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható figura neve merült fel ez ügyben.

Rajecký számos ismert személyiséghez közel áll. Bödörön kívül például Marian Kočner, akivel utóbbi váltóhamisítási ügyben történt letartóztatása előtt is intenzív párbeszédet folytatott a Threemán keresztül.

Egy régi kubai nyaraláson készült közismert fotón szerepel együtt emellett Juraj Ondrejčákkal, vagyis Piťóval, a pozsonyi alvilág egkori rettegett alakjával, valamint Boris Kollárral, a parlament és a Sme rodina jelenlegi elnökével.

