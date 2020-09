Bödörékhez úgy dőlt a zsozsó, hogy már a legtrógerebb spekulánssal is mosdathatták a pénzüket

Csak nem száll le a rendőrség a nyitrai Bödör családról, amelyiknek a tagjai igencsak megtollasodtak a smeres kormányok idején. Júliusban még a fiatalabbik családtagot, a korábban hihetetlen rendőrségi kapcsolatokkal rendelkező Norbert Bödört vizsgálati fogságba helyezte a Legfelsőbb Bíróság az Állattenyésztő ügy miatt, pár napja meg a Bonul céget vezető papa, Miroslav házát kutatták át a hatóság emberei.

Az ifjabbik Bödör (TASR)

A múlt héten az Oko (Szem) fedőnevű akció keretén belül tartottak razziát több helyen a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói, ami a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) túlárazott kamerarendszer beszerzésével függött össze. Ekkor látogattak el a zsaruk a Bonul őrző-védő vállalathoz is.

Aztán itt van Bödörék hollandiai ügye, ami szintén fejvakargatásra késztetheti a befolyásos família meghatározó tagjait.

Erről az ügyről portálunk is beszámolt korábban, és a lényege azt, hogy a holland hatóságok lekapcsoltak egy lengyel férfit, aki ellen illegális bankalapítás és pénzmosás ügyében folyik büntetőeljárás. Ennek az illetőnek az egyik számláján találtak 4 millió eurót, ami Miroslav Bödörtől futott be. A nyitra férfi azt állítja, ebben az ügyben ő csak egy áldozat, de a holland ügyész arra hajlik, hogy Bödör nem károsult, hanem a pénzét próbált tisztára mosni.

Az ügyészségi dokumentumok szerint a lengyel személy, egy bizonyos

Przemysław Nieużył nem volt kispályás játékos: a trükkösködései legelején létrehozott két légitársaságot, majd egy bankot is. Úgy kínált utakat a derék Nieużył, hogy egyetlen gép sem állt a rendelkezésére.

A bankja, a Custos is fiktív volt, amelyik papíron az Egyesült Arab Emirátusokban működött. Ahogy azt kell, a pénzintézete számára létrehozott egy honlapot is, és még PR-cikkek publikálásáért is fizetett. A potenciális ügyfelekkel a kitalált bank nemlétező alkalmazottjai tartották a kapcsolatot. Mintegy

12 légből kapott munkatársnak hozott létre e-mail címet a fifikás lengyel, köztük egyet Adam Krasnopolskynak is. Ezzel kapcsolatban a holland ügyész megállapította, hogy amikor ehhez a névhez rendeltek hozzá a e-mail elérhetőséget, Nieużył éppen az amszterdami Krasnopolsky szálló vendége volt.

Erről a Custosról az derült ki, hogy az egy egyszerű kft-ként van Csehországban bejegyezve. A lépre csalt ügyfelek pedig ennek a kft-nek a számláira küldték a pénzt, összesen 4,2 millió euró futott be három tételben. Ebből a legnagyobb összeget - 4 millió eurót - egy ciprusi postafiók-cég, a Saxian Investments utalt át.

Ez a rejtélyes ciprusi társaság több ponton kapcsolódik Norbert Bödörhöz. Ez a cég több olyan társaságnak is kölcsönzött pénzt, amelyek aztán az ismert nyitra hotel, a Zlatý kľúčik tulajdonosai lettek. Még a két éve meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak is cikkezett arról, hogy a szálló Bödörék kezén van. Ez a Saxian Investments felbukkant a nyitrai vállalkozó neve mellett, amikor egy eperjesi rendelőintézet eladása szerepelt terítéken. Bödör ezt a poliklinikát a Wesper nevű cégén keresztül birtokolta, majd eladta a Penta cégbirodalomhoz tartozó ProCare társaságnak. A pentások szerint az ügylet lerendezésekor állítólak csupán a Saxian cég embereivel tárgyaltak. Miután megkötötték az üzletet, a ciprusi fedőcég megkapta a ProCare 20 százalékát, amit aztán eladott a jól csengő Avant Private Equity befektetési társaságnak, ahol meg - micsoda véletlen! - éppen Norbert Bödör a góré.

Ami ezt a fiktív Custos bankot illeti, az lett volna a vonzereje, hogy az ügyfelek számára anonimitást ígért. Azzal reklámozta magát, hogy a pénzintézetben elhelyezett összegek kívül esnek minden hatóság látóköréből. 2018-as bejegyzése óta csupán a Saxian jelentkezett a 4 milliós betétért, az is 2 évvel az utalást követően. A holland hatóságok elkezdték vizsgálni, ki áll a rejtélyes ciprusi cég mögött. Kiderült, hogy az a Betlem Foundation nevű liechtensteini alapítvány tulajdona, ami mögött pedig nem más áll, mint Miroslav Bödör. A pénzmosásra gyanakvó hollandok kihallgatták a VGD elnevezésű tanácsadói társaság vezetőjét, Marián Škorníkot, akit a vádirat Bödör tanácsadójaként tüntetett fel.

A hollandok figyelmét az sem kerülte el, hogy a vizsgált tranzakcióban a Saxian számlaszáma helyett egy cseh cég, a már említett bödörös Avant Private Equityhez tartozó Avant alapítvány adatai szerepeltek. A ciprusi társaság érdemben nem tudta megmagyarázni, mi volt ez az egész pénzmozgatási manőver.

A holland ügyész a vádiratban felvillantja azt is, hogy Szlovákiában milyen ügyek miatt folynak eljárások Bödörék ellen. Szó esik ebben az Állattenyésztő ügyről is, ahol a gyanú szerint 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege.

(aktuality)