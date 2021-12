„Boldog karácsonyt” felirat ütötte ki a biztosítékot a magyarlakta városban

Magyar nyelvű „Boldog karácsonyt” felirat díszeleg Rozsnyó főterén, ez pedig bizonyos körökben felháborodást váltott ki.

Fotó: Dnes24.sk

„Fel vagyunk háborodva, nem tartják be a nyelvtörvényt” – írták a napokban az egyik, több mint hétezer tagot számláló Facebook csoportban, amelynek neve éppenséggel arra utal, hogy Rozsnyó és környéke összetart (ROŽŇAVA a OKOLIE sú SPOLU!)

„Teljes mértékben egyetértek önnel és a jogorvoslati kérelemmel” – idézi a roznava.dnes24.sk a csoportbeli megnyilvánulásokat. Egy másik felhasználó azt írta, hogy már egyenesen Magyarországon érzi magát. Később azonban az egyik kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a tér egy másik részén bizony ott a szlovák felirat is.

A roznava.dnes24.sk azt írja, időközben kaptak egy e-mailt is az egyik olvasójuktól, akinek nem tetszik, hogy a szlovák nyelvű jókívánság kisebbre sikeredett, mint a magyar. Az olvasó egyúttal rámutat, születésétől kezdve a városban él, és ez idő alatt soha nem találkozott nemzetiségi problémákkal. Úgy gondolja viszont, hogy a hivatalos nyelvnek elsőbbséget kellene élveznie a kisebbségek nyelve felett.

A Facebook-csoportban kialakult vita azonban korántsem volt egyoldalú, többen kifejtették, örülni kellene, hogy egyáltalán van díszítés, függetlenül attól, hogy az magyar vagy szlovák nyelvű. Akadt olyan felhasználó is, aki empátiára szólított fel mindenkit, és arra kérte őket, inkább igyekezzenek megtalálni a közös hangot.

A téma kapcsán Rozsnyó polgármestere, Michal Domik is megszólalt. „Városunkban magyar közösség is él, köztük vannak a barátaink is, miért ne örvendeztetnénk meg őket karácsonykor egy ilyen aprósággal? A város elején szlovák nyelven szerepel. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, és azt, hogy próbáljuk meg tolerálni a körülöttünk élőket, legyen szó más nemzetiségről, vallásról, vagy arról, hogy az illető oltatta-e magát vagy sem. Továbbra is a városunk polgára marad” – fejtette ki véleményét a polgármester.

A Dnes24 a kisebbségi kormányhivatalt is megszólította a kialakult helyzettel kapcsolatban. Kovács Zoltán ennek kapcsán egy érdekes paradoxonra hívta fel a figyelmet. „Először is egy ilyen felirat kihelyezése a tolerancia jele, illetve annak, hogy kölcsönösen elismerjük egymást. Jelenleg Pozsonyban, Kassán vagy bárhol máshol Szlovákiában a kisebbségi nyelvhasználati törvény valójában nem teszi lehetővé a Merry Christmas felirat elhelyezését, mert az angol kisebbség aránya nem éri el a 15 százalékot. Ez azonban elsősorban a kommunikációról szól, és elég abszurd lenne, ha eltávolíttatnák az angol nyelvű feliratokat.

Kovács szerint a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény egyértelműen kimondja, minden tájékoztató jellegű feliratot fel lehet tüntetni a kisebbség nyelvén.

„Az ilyen karácsonyi feliratok teljesen természetesek Somorjától Királyhelmecig. Ilyen jelentős intoleranciával ezidáig nem találkoztunk” – zárta.



(dnes.sk)