A bolgár kormány a futballszövetség elnökének lemondását sürgeti

Kraszen Kralev sportminiszter keddi bejelentése szerint amíg a BFS elnöke nem távozik a posztjáról, a kormány minden kapcsolatot felfüggeszt a szövetséggel. Hozzátette, Mihajlov lemondását maga Bojko Boriszov miniszterelnök kérte, aki szenvedélyes futballrajongó hírében áll.

A szófiai találkozót először a vendégek 2-0-s vezetésekor a 28. percben kellett félbeszakítani, mert a hazai drukkerek folyamatosan huhogtak, amikor az angolok színes bőrű játékosainál, köztük Tyrone Mingsnél és Raheem Sterlingnél volt a labda. A nézők egy része náci karlendítést mutatott be, mások UEFA-emblémás pólókat emeltek a magasba, de az európai szövetség mottójának számító "respect" (tisztelet) helyett "no respect" felirattal. A műsorközlő többször felszólította a közönséget a rasszista megnyilvánulások befejezésére, de a 43. percben ismét félbeszakították a játékot egy időre. A második szünetnél több tucat bolgár huligán távozott a lelátóról. Ezt követően be tudták fejezni a mérkőzést, amelyet az angolok 6-0-ra nyertek meg.

"Nem az első alkalom, hogy játékosaink ilyen jellegű rasszista támadásnak vannak kitéve. Ennek nincs helye a társadalomban és a futballban sem"

- írta közleményében az angol szövetség.

Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya közölte:

"Megbeszéltük a játékosokkal, ha még valami történik a második félidőben, akkor levonulunk a pályáról, de szerencsére a folytatásban nyugodtabb volt a légkör."

Kollégája, Kraszimir Balakov és több bolgár játékos viszont úgy nyilatkozott, hogy ők meccs közben nem hallottak semmit. Ugyanakkor Ivelin Popov csapatkapitány a szünetben be se ment az öltözőbe, mert heves vitát folytatott a drukkerekkel, hogy fejezzék be a botrányos viselkedést.

(MTI)