Bolíviai válság - Lemondott a bolíviai védelmi miniszter

Evo Morales bolíviai elnök lemondását követően kedden a latin-amerikai ország védelmi minisztere, Javier Zavaleta López is távozott tisztségéből.

Zavaleta videóüzenetben jelentette be lemondását a Twitteren. Döntését az elmúlt napok eseményeivel indokolta.

"Az állam, amelyet felépítettünk, egy olyan Bolívia, ahol a hadseregnek a nép oldalán kellene megvédenie hazáját, nem pedig a néppel szemben"

- mondta.

Hozzátette: sohasem utasította a katonaságot arra, hogy lépjen fel a néppel szemben, és soha nem is fogja megtenni.

A távozó tárcavezető felszólította Carlos Mesát, az októberi vitatott elnökválasztáson alulmaradt konzervatív ellenzéki jelöltet, illetve Luis Fernando Camacho ellenzéki vezetőt, hogy találjanak békés kiutat a válságból.

"Az erőszak nem válasz és nem megoldás"

- mutatott rá a 49 éves Zavaleta, aki 2018 januárja óta állt a védelmi minisztérium élén.

A szocialista Evo Morales vasárnap kényszerült lemondani az elnöki tisztségről, a hetek óta tartó véres tüntetések hatására. Moralest a hadsereg főparancsnoka is távozásra kérte. Lemondása azonban nem vetett véget a zavargásoknak.

Evo Morales 2006 óta állt Bolívia élén. Az októberi elnökválasztáson, amelyen az ellenzék szerint visszaélések történtek, negyedszerre szerezte meg a tisztséget, bár az alkotmány értelmében erre nem lett volna lehetősége. Az ország alkotmánybírósága azonban korábban úgy döntött, hogy ellentétes az állampolgári jogokkal, ha bármilyen választott tisztség esetében korlátozzák az újraválaszthatóságot, és így Morales is ismét indulhatott az elnökválasztáson, majd az október 20-i első forduló után bejelentette győzelmét. Ő volt Bolívia első őslakos államfője.

Lemondását megelőzően nem sokkal még a választások megismétlését jelentette be, miután az Amerikai Államok Szervezete (OAS) súlyos szabálytalanságokról, egyértelmű manipulációról számolt be, és az eredmény megsemmisítésére szólította fel a La Paz-i kormányt. Pár órával később bejelentette lemondását a kormány több minisztere és a képviselőház, majd a szenátus elnöke is, így hatalmi vákuum alakult ki.

Morales lemondásra kényszerítését több baloldali vezetésű latin-amerikai ország is puccsnak minősítette, a politikus elhagyta az országot, és a hírek szerint Mexikóba tart.

(MTI)