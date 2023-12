Bombafenyegetés miatt evakuálni kellett egy kollégiumot az éjszaka közepén, több százan fagyoskodtak az utcán

Hétfőn este ismét rendőröket riasztottak a Pozsony Rača városrészében lévő középiskolához. Ezúttal arról érkezett bejelentés, hogy a kollégiumban van bomba.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

A TV Noviny közlése szerint mindezt az iskola igazgatónője is megerősítette. A kollégiumból megközelítőleg 250 diákot evakuáltak, akiket addig a tűzoltóság autóbuszában helyeztek el.

A TV Noviny úgy tudja, a fenyegetőző ezúttal e-mailben közölte, hogy bomba van az épületben. Azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja, hogy nem kap 100 ezer eurót kriptovalutában.

A rendőrök átkutatták az épületet, de ezúttal sem találtak semmit.

Az egységeket már a hétfő reggeli órákban is az iskolához kellett riasztani ugyancsak bombafenyegetés miatt. Az iskolát akkor is evakuálták. A rendőrök akkor a kollégiumot is kiürítették, de nem találtak bombát az épületben.

Nem kizárt, hogy a mostani eset összefügg a két héttel ezelőttivel, amely során valaki szintén e-mailt küldött több iskolának. Az üzenetben szintén vérengzéssel fenyegetőzött az illető, ha nem kap nagyobb pénzösszeget kriptovalutában.



(tvnoviny.sk)