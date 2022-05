Bombameglepetés Moszkvából: hónapok óta először egy józan szakértő szerepelt az orosz állami tévében, aki az ukrán sikerekről beszélt

A Rosszija 1 állami csatorna "60 perc" című műsorába vendégként hívták meg, Mihail Chodarenokot, a Gazeta.ru hírportál katonai szakújságíróját, aki egy egészen más képet festett fel az orosz-ukrán háborúról, mint amihez az orosz nézők hozzászokhattak az elmúlt hónapokban. A nyugalmazott ezredes arra figyelmeztetett, hogy nem szabad tévhitben ringatniuk magukat, hogy az ukrán katonaság erkölcsileg összeroppantak volna.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk