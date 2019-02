Bomlásnak indult a Munkáspárt a Brexit miatt

Lépésüket a következőkkel indokolták: elégedetlenek azzal, ahogy Jeremy Corbyn, a párt vezetője kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, Corbyn nem kezelte megfelelően a párton belüli antiszemita megnyilvánulásokat sem, valamint a párton belül eluralkodott az egymással szembeni agresszivitás. Ezek miatt nem maradt más választásuk, mint kilépni - szögezték le. Bejelentették, hogy A független csoport néven új frakciót alakítanak a parlamentben. A pártnak eddig 256 képviselője volt a törvényhozás alsóházában.

A hét képviselő között van Chuka Umunna,

I became a political activist to serve my community and to change the country for the better. My decision today – which has been painful and difficult - is rooted in the values and principles which I have always held.