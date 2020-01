Boris Johnson kiadós dáridót tervez a Brexit napján!

Az Egyesült Királyság a jelenleg érvényes határidő alapján brit idő szerint január 31-én 23 órakor - közép-európai idő szerint február 1-jén nulla órakor - lép ki az Európai Unióból.

Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök hivatala, amely szombaton tette közzé a január 31-ére tervezett események egyelőre vázlatos menetrendjét, úgy fogalmaz közleményében, hogy

A programismertetésből kitűnik, hogy aznap este egy visszaszámláló órát vetítenek majd a kormányfői hivatalnak otthont nyújtó Downing Street falaira, és a környező kormányzati negyed, a Whitehall más épületeit is fényjátékokkal világítják meg.

A kilépés napján a londoni parlament épületegyüttese előtti tér, a Parliament Square összes zászlótartó oszlopára felvonják a Union Jacket, vagyis a brit lobogót.

Január 31-én napközben a kabinet rendkívüli kihelyezett ülést tart. A Downing Street szombati tájékoztatásából egyelőre csak annyi derül ki, hogy ennek helyszíne Észak-Anglia lesz, és a kabinettagok Boris Johnson miniszterelnök felzárkóztatási programját tekintik át.

Johnson aznap este televíziós beszédet is intéz a brit néphez, de ennek tartalmát a Downing Street egyelőre nem részletezte.

A kormányfői hivatal közölte ugyanakkor, hogy a kilépés napján különlegesen tervezett, 50 penny névértékű Brexit-pénzérme is forgalomba kerül "Peace, prosperity and friendship with all nations" - Béke, jólét és barátság minden nemzettel - felirattal.