Boris Kollár házelnök is beállt a sorba, még idén segítene a hiteleseknek, de előbb mindenkivel egyeztetne

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök is segíteni akar a jelzáloghitelek emelkedő kamatai miatt nehéz helyzetbe kerülő hiteleseknek. A parlament elnöke meg akarja várni a hitelekre vonatkozó augusztusi adatokat, majd egyeztetni akar a pártok, a bankok, a pénzügyminisztérium és a jegybank képviselőivel.

A választási kampány egyik fontos témájává vált a jelzáloghitelek emelkedő kamatlába, a politikai pártok egymás után jelentik be javaslataikat a helyzet kezelésére. A korábbi évek gyakorlata, amikor szinte ingyen, 1 százalék alatti kamatra lehetett jelzáloghitelt felvenni, ma már a múlté, a bankok az emelkedő alapkamatokhoz hasonlóan emelik a hitelek kamatait is.

A számok nem teljesen egységesek, egyes adatok szerint idén mintegy 65 ezer hitel kamatperiódusa jár le, vagyis ennyi hitel kamata emelkedik a jelenlegi, mintegy 4 százalékos szintre a korábbi, akár 0,5 százalékról. A Sme rodina 80 ezer megújulás előtt álló hitelszerződésről beszél, ráadásul szerintük a szlovákiai kamatláb az uniós átlag felett van. „A Sme rodina ezt nem hagyja annyiban” – jelentette ki Kollár.

A párt a napokban már elmondta milyen javaslatai vannak, és ezeket már szeptemberben életbe léptette volna.

Kollárék nem nagyon lógnak ki a pártok sorából, hosszabbítanák a futamidőt, hogy ne emelkedjen olyan mértékben a havi törlesztőrészlet, egy éves fizetési moratóriumot javasolnak, ami alatt csak a kamatokat kellene fizetnie a hitelesnek, a törlesztőrészletet nem, illetve kilakoltatási moratóriumot vezetnének be a hitelüket nem törlesztőkre.

Ma már óvatosabban nyilatkozott Kollár, legalábbis a szeptemberi határidőt decemberre tolta ki.

„Még idén segítenünk kell a bajba jutott hiteleseknek” – mondta a házelnök. Viszont most már meg akarja várni a hitelekre vonatkozó legújabb adatokat, és bejelentette, hogy augusztus végére hívja össze a pártok és a bankok képviselőit.

A szlovák jegybank adatai szerint egyébként a jelzáloghitelek mintegy 25 százaléka esetében már tavaly változott a kamat, vagyis újabb kamatperiódusra szerződtek bankjukkal. Idén a hitelek mintegy 10 százaléka esetében várható kamatemelkedés, ami körülbelül 65 ezer kölcsönt jelent. 2025 végéig további közel 300 ezer jelzáloghitel esetében emelkedik majd a kamat.

Ódor Lajos kormányfő nem tart attól, hogy tömegesen dőlnének be a hitelek Szlovákiában, és ezrek veszítenék el a hitelből vett lakásukat. Azt elismerte, hogy a kamatok emelkedése gondot jelent a hiteleseknek, de úgy véli, hogy a hitelesek túlnyomó többsége fizetni tudja majd a magasabb törlesztőrészletet is. A jegybank szerint a törlesztőrészlet emelkedése az átlagos háztartás jövedelmének 8 százalékát viheti el. A miniszterelnök kérdésesnek tartja azt is, hogy valóban minden hitelesnek segíteni kell-e az adófizetők pénzéből, hiszen sokan vannak, akik csak befektetési célból vettek lakást az utóbbi években.

