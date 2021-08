Boris Kollár a pártjával bizniszel az állam pénzén

A vállalkozói közegből a politikai környezetbe érkező Boris Kollár az általa alapított Sme rodina formációban is meglátta az üzleti lehetőségeket. Pártja a saját cégei ingatlanjait vásárolja fel állami pénzen - írta meg a SME.

Boris Kollár (Archív felvétel - TASR)

A Sme rodina legutóbbi választásokon elért 8%-a 7,2 millió eurós állami hozzájárulást jelent a párt működéséhez. Ennek egy részét a párt az ingatlanpiacon költötte el, épületeket vásárolt a Goimpex Bratislava nevű cégtől, melynek egyedüli részvényese épp Kollár.

Michal Piško, a Transparency International szlovákiai kirendeltségének vezetője szerint ez az állami hozzájárulás valós céljának megkerülése, és tulajdonképpen úgy fest, Boris Kollár a saját üzleti vállalkozását menti általa.

A politikus ezzel szemben azt állítja, hogy pártja jövőjét szeretné biztosítani, és hasznosabb befektetésnek érzi, mintha ugyanezt a pénzt például billboardokra költené.

"Egy párt nem mindig számolhat állami támogatással. Ilyen módon viszont be lesznek biztosítva az irodahelyiségei, bérbeadással pedig még a hosszú távú finanszírozása is. Ennek több értelmét látom, mint 900 ezret elkölteni billboardokra, amiből a választások után nem marad semmi" - fogalmazott.

A Sme rodina 2020-as évi zárszámadásában a Goimpex a párt beszállítójaként szerepel 926 ezer eurós tételű "áruval és szolgáltatással". A jelentés nem tartalmazza, hogy milyen áruról vagy szolgáltatásról van szó, ugyanakkor a SME utánajárt, és a zárszámadás más részeiből és a kataszteri nyilvántartásból is az derül ki, hogy egy Lešková 5 cím alatt lévő épület megvásárlásáról lehetett szó. Ezen a címen már korábban is a Sme rodina, illetve Kollár bizonyos cégeinek a székhelye volt.

A tavalyi ugyanakkor nem az első ingatlanvásárlás volt a Goimpextől. 2017-ben 1,19 millió, egy évre rá 539 ezer euró értékben vásárolt a párt szintén a Lešková utcában egyéb, nem lakás célú ingatlant. Ezek egy részét a párt kezdte használni irodaként, míg más részeiket Kollar Radio és a Fun Media Group nevű cégei veszik bérbe. 2019-ben egy előszerződést kötöttek 202 ezer euróért, újabb ingatlanvásárlásról, ez pedig már a 2020-as vásárlást is magába foglalja.

A pártok gyakran vásárolnak ingatlant azzal a céllal, hogy ne kelljen bérletet fizetniük, az viszont már ritkább, hogy üzleti céllal. A Sme rodina ezen a téren a legerősebb. Zárszázmadásából kiderül, hogy ingatlan-bérbeadásból 2020-ban 108 ezres, egy évvel korábban 93 ezres bevételük volt. Ehhez képest például a Smernek 29 ezer, az ĽSNS-nek 21 ezer eurós bevétele volt ingatlan eladásából vagy bérbeadásából a tavalyi évben. A többi pár esetében ez a tétel nulla.

A SME-nek az is feltűnt, hogy a párt 1,1 millió eurót költött a választási kampányára tavaly tavasszal, és ez az összeg a szerényebbek közé sorolható. Viszont megfigyelhető, hogy a párt ingatlan-bérbeadásból származó bevétele ennek töredékére elég, ne is beszélve az éves működésről.

Piško a TI-től pedig ennek kapcsán megjegyezte, hogy ugyan a törvény nem tiltja az ingatlanvásárlást a pártok számára, ugyanakkor az állami támogatást elsősorban a működésükkel kapcsolatos költségek fedezésére illene felhasználniuk. Mivel pedig a párt saját elnökének cégeitől vásárol ingatlanokat, az egész úgy fest, mintha a cégei szanálását finanszírozná állami pénzből.

A Goimpexről tudni kell, hogy ehhez tartozik például a Park Snow Donovaly síközpont, amely a járvány miatt a tavalyi szezon nagy részében zárva kellett maradjon. Bevételei az előző évi 2,6-ról 1,35 millióra csökkentek, és fennállása óta először volt veszteséges. Kollár ezt a verziót elutasítja, közben azzal is érvel, hogy az ingatlan vásárlására már a járvány előtti évben kötött előszerződést. Emellett érvként hozta fel a vásárlási árat is, mely négyzetméterenként 2200-2700 euró között mozgott, míg a környéken 4 ezer eurót is elkérnek négyzetméterenként.

(SME)