Boris Kollár újra apa lesz – jelenlegi partnere a házelnök 12. gyermekét várja!

Újabb taggal bővül Boris Kollár (Sme rodina) házelnök már amúgy is elég népes családja, miután kiderült, hogy jelenlegi párja, az egykori úszó Barbora Richterová gyermeket vár.

Boris Kollár (Fotó: TASR)

Kollárnak jelenleg 11 gyereke van 10 nőtől. Éveken keresztül Andrea Heringhová volt a partnere, az utóbbi időben viszont az egykori úszó, a 32 éves Barbora Richterová tűnik fel a jobbján. Több társasági eseményen is együtt mutatkoztak, de ismert, hogy a kamerákon kívüli időt is együtt töltik. Egyébként ő Kollár hatodik gyermekének is az édesanyja.

Amikor Kollár 2020 októberében autóbalesetet szenvedett, vélhetően Richterová volt az, aki a legtöbb időt töltötte mellett a kórházban.

Richterová és Kollár újabb közös utódjáról már 2019-ben is jelentek meg pletykák, tavaly októberben pedig Heringhová lehetséges várandóságáról jelentek meg találgatások. A házelnök akkor határozottan tagadott, és azt állította, csupán kitaláció az egész.

A Plus 7 dní információi szerint jelenleg az a hír járja, hogy Richterová ismét terhes. A lap megkérdezte Kollárt, hogy igaz-e a szóbeszéd, mire ő ezt felelte:

„Igen, igaz. A 16. hétben van”.



(pluska)