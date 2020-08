Bort iszik, szájmaszk nélkül prédikál - Matovič maga sem tartja be a szabályokat!

Igor Matovič (OĽaNO) csütörtökön pártja parlamenti frakcióvezetője, Michal Šipoš mintegy 150 fős lagziján volt, ahol néhányat leszámítva egyetlen vendégen sem volt szájmaszk - adta hírül a Denník N.

Fotó: Az U Hrica étterem Facebook-oldala

A lakodalmat a vranovi járásbeli Hanušovce nad Topľou városában tartották. Az epidemiológusok érvelése szerint a családi ünnepségek, köztük a lakodalmak a legkockázatosabb rendezvények közé tartoznak a koronavírus-járvány terjedése szempontjából. A Közegészségügyi Hivatal augusztus közepén figyelmeztetett is, hogy mérlegeljük a megrendezésüket, különösen akkor, ha külföldről is érkeznek venégek.

A szeptemberi hónap egyébként is erős a lakodalmak szempontjából, a tavaszról elhalasztott lakodalmak egy részét pedig az ősszel rendezik, tehát valószínűleg rengetegen készülnek ezekben a hetekben életük legboldogabb napjára, melyet hozzátartozóikkal, barátaikkal szeretnének eltölteni.

Így volt ezzel az OĽaNO-s frakcióvezető is, akinek a lagziján Matovičon kívül Eduard Heger pénzügyminiszter, Július Jakab, a Kormányhivatal vezetője és Jozef Pročko képviselő is részt vett. A fotókon látható Grendel Gábor is, és azok tanúsága szerint minimálisan azok elkészülte alatt viselt magán maszkot.

A fotókat pénteken hozta nyilvánosságra az U Hricka nevű étterem, ahol az eseményt tartották.

Az újdonsült férj, Michal Šipoš állítja, vigyáztak, hogy betartsák az előírásokat, ezért például az étterem nagy ajtajain keresztül folyamatosan szellőztettek és sok helyen volt kihelyezve kézfertőtlenítő is. Hozzátetta, arra is ügyeltek, hogy a templomi szertartáson a páron kívül mindenki viseljen maszkot és ez így is volt.

Szavai szerint csak a legközelebbi hozzátartozók és barátok vettek részt az esküvőn, a külföldieket pedig megkérték, hogy inkább ne jöjjenek el.

Ha viszont utólag valamely vendégről mégis csak beigazolódna, hogy koronavírusos, a vendégek is felkerülnének a kontaktlistára.

A jelenlegi előírások szerint csak a menyasszonynak és a vőlegénynek nem kell viselnie szájmaszkot az esküvőkön.

(Denník N)