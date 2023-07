BORZALOM: Lángba borult a nő teste, csak 12 órával később érkezett hozzá segítség

Kritikus állapotban, súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy 38 éves nőt Pozsonyban. A TV JOJ információi szerint a barátja gyújtotta őt fel.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A 38 éves nő a hétvégén Pozsony Rača városrészében tartózkodott egy elhagyatott épületben, ahol többnyire hajléktalanok éjszakáznak. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egyelőre ismeretlen okból felgyújtotta őt a barátja.

Az épület közelében lévő növényzeten kívül az első emeleti helyiség is lángolni kezdett. Ezen a ponton viszont több kérdés is felmerül. A helyszínre kiérkező tűzoltók megfékezték a lángokat, majd az épület második emeletét is átvizsgálták tűzfészkek után kutatva. A szóvivő szerint az épületben nem találtak senkit.

A sérült nőhöz 12 órával a történtek után hívtak segítséget. Hogy hol tartózkodott a tűzeset idején, illetve képes volt-e elmenekülni, majd újra visszatérni a helyszínre, egyelőre vizsgálják. Viszont tény, hogy testének több mint 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett.

A nőt kórházba szállították, állapota viszont rendkívül súlyos – a TV JOJ szerint létfontosságú szervei fokozatosan kezdenek leállni. A csatorna szerint nem kizárt, hogy a rendőrség már kihallgatta a tanút, aki segítséget hívott a nőhöz, és elképzelhető, hogy ő volt az, aki a sérüléseit okozta. A folyamatban lévő nyomozásra való tekintettel a rendőrség egyelőre nem közöl bővebb információkat. A hatóság testi sértés ügyében indított vizsgálatot, de az ügy jogi besorolása még változhat.



