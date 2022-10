BORZALOM: Leállt egy férfi szíve a Slovakia Ringen

Az elmúlt hétvégén zajlott a FIA Rallycross verseny a diósförgepatonyi Slovakia Ringen, ahol Közép-Európa legjobb pilótái mérték össze képességeiket.

Fotó: Martin Trenkler - Facebook - RZP, a.s.

A verseny rémisztő pillanatokat hozott, az egyik versenyzőnek ugyanis leállt a szíve. A 47 éves férfi életét a helyszínen készenlétben lévő mentőszolgálat tagjai mentették meg, újraindították a szívét.

„Ismét bebizonyosodott, mennyire fontos a színvonalas orvosi ellátás biztosítása a rendezvényeken. Ezúttal az RZP, a.s. mentőszolgálat két csapata, MUDr. Volodymir Kizyma és Ing.Bc. Ľubomír Hulín, valamint Mgr. Mirka Gurecká és Marek Mištrik gondoskodott a versenyzők biztonságáról” – számolt be a történtekről az RZP mentőszolgákat a közösségi oldalán, hozzátéve, nincs is szebb a jól végzett munka öröménél.

„És bónuszként, amikor a páciens a sikeres újraélesztés után kommunikál velünk, és érezzük, hogy rendben lesz. A rendelkezésre álló információkból tudjuk, hogy már jól érzi magát – bízunk benne, hogy így is marad. Nagy gratuláció a mentőseinknek!” – folytatták a bejegyzést.

A Slovakia Ring is köszönetet mondott a mentősöknek a gyors és professzionális segítségért. „Elsősorban nekik köszönhetően kerültük el a felesleges tragédiát!” – hangsúlyozták a keddi bejegyzésükben.



(FB)