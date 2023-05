BORZALOM: Összeomlott a lelátó a focimérkőzésen, 26-an megsérültek, egy nő életét vesztette

A tájékoztatás szerint a nem szilárdan lehorgonyzott lelátó a heves szél következtében dőlt el. Egyelőre nem tudni, hogy a nézőtér megfelelően volt-e rögzítve.

Tizenhárom fiatal és két felnőtt kórházi kezelésre szorult. A klinika ügyeletes igazgatója szerint három gyerek az intenzívosztályon van, tizenegy másik pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

In Rostov-on-Don, a bleacher near the rowing channel collapsed. A woman died and 7 children were injured.



In 2018 the sports complex, where the bleacher was located, was opened after reconstruction for more than 800 million rubles. pic.twitter.com/HvM9jdrgCn