BORZALOM: Szakadékba zuhant Konrad Steffen ismert klímakutató 

A 68 éves tudósnak a hét végén veszett nyoma Grönland délnyugati részén mérőállomások karbantartása közben. Holttestét nem találták meg, munkáltatója, a Svájci Szövetségi Erdő-, Hó- és Tájkutató Intézet (WSL) azonban szerdán halottnak nyilvánította.

A grönlandi rendőrség arra utaló jeleket talált, hogy a kutató egy hasadékba zuhant a gleccseren Ilulissat település közelében.

Our director Konrad Steffen was killed in an accident during field work in Greenland. We are shocked and in thoughts of his family.https://t.co/9xzKWYGQAa pic.twitter.com/omAPzoq0qe