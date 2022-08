BORZALOM: A színpadon szúrták nyakon Salman Rushdie írót

New York állam kormányzója, Kathy Hochul sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Rushdie még életben van.

„Az AP hírügynökség riportere szemtanúja volt annak, hogy egy férfi felrohan a színpadra a Chautauqua Intézetben, és ököllel ütni vagy szúrni kezdi a 75 éves Rushdie-t rögtön azután, hogy felkonferálták. Rushdie-t lefektették a padlóra, vagy ő maga zuhant oda, ez nem világos, a támadót lefogták“ – írja a 444.hu.

Salmon Rushdie stabbed at Chautauqua. He’s on the stage being treated. Before his scheduled speech. pic.twitter.com/xqeM79WseB