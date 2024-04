BORZALOM: A szülők lánccal verték gyerekeiket, lelakatolták előlük a hűtőt is

A nagyszombati rendőrség eljárást indított egy házaspár ellen, akik kegyetlenül bántak négy gyerekükkel.

Fotók: Rendőrség (Facebook) - további képekért kattints!

A rendőrség szerint az eset a Nagyszombati járásban történt, és az iskola hívta fel rá a figyelmet, ahová a négy gyerek közül ketten jártak. A legidősebb, 12 éves fiú testén zúzódásokat, illetve lánc okozta sérüléseket fedeztek fel.

A kihallgatás során kiderült, hogy a bántalmazások a szülök részéről már legalább 2020 óta tartottak – az apa gyakran heti háromszor is megverte a gyerekeket (12, 8, 5 és 3 évesek). Büntetésképpen lánccal, övvel és kézzel ütötte őket, valamint bezárta őket egy szobába. A rendőrök a lakásban a szoba, illetve a hűtő ajtóján is lakatot találtak. Ha a gyerekek nem fogadtak szót, állítólag gyakran 24 órán keresztül is éheztették őket. Ilyen alkalmakkor a szülők arra kényszerítették gyerekeiket, hogy nézzék, ahogyan esznek előttük, közben pedig provokálták őket.

A bántalmazásokat elsősorban az apa követte el, viszont az anya semmit sem tett ez ellen. A szülők tettei a gyerekeknek nemcsak testi, hanem lelki egészségére is hatással volt.

Az iskola bejelentését követően a rendőrség értesítette a gyámhatóságot is, az ügyész engedélyével pedig őrizetbe vették a 47 éves apát, valamint a 32 éves anyát. Mindkettőjüket közeli hozzátartozó kínzásával gyanúsították meg, a bíróság beleegyezésével pedig előzetes letartóztatásba helyezték őket. A két gyanúsítottat tettéért 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.

A gyámhatóság mind a négy gyereket elvette a szülőktől – a három legidősebb gyermekotthonba került, míg a legfiatalabbat, egy hároméves kisfiút vélhetően egy családnál helyezik el.



