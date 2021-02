Borzasztó a fejetlenség az újabb tesztelés kapcsán, és emiatt Nagymegyer kezdeményezésével 13 település már üzent a kormánynak

Az egyes települések ugyan csütörtök óta különböző fórumokon tájékoztatják lakosaikat arról, hogy a hétvégén mikorra tervezik a tesztelést, azt több helyen is hozzáteszik, hogy garantálni nem tudják, hogy mindenkit le tudnak tesztelni, sőt, hogy egyáltalán tudnak-e tesztelni, mivel a tesztek még nem állnak rendelkezésre. A járási hivatal ígéri, hogy érkeznek estig, ugyanakkor Nagymegyer kezdeményezésével 13 dunaszerdahelyi járásbeli település fogalmazott meg nyílt levelet a kormánynak.

„Miért kell az emberi életeket, időt, energiát és pénzt érintő döntéseket és utasításokat csak az utolsó pillanatban kézbesíteni? Nem érzik úgy, hogy a több hónapja tartó járvány, a heti rendszerességgel ismétlődő tesztelések felőrlik az önkormányzatok tartalékait, erőforrásait, az egyre fogyatkozó önkéntesek utolsó energiáját is?”

– áll a nyílt levél elején, amelyhez Nagymegyer mellett Balony, Pádány, Ekecs, Szap, Kulcsod, Csilizradvány, Csiliznyárad, Csilizpatas, Nyárasd, Bögellő, Alistál és Medve községek csatlakoznak, továbbá öt alapiskola a fent említett településekről.

Korábban már írtunk róla, hogy most hétvégén nem „tömeges tesztelésre”, se nem „tömeges szűrésre” kerül sor, hanem lényegében azokra a célcsoportokra korlátoznák a tesztelendő személyek körét, akiknek be kell járniuk a munkahelyükre, illetve akik hétfőtől óvodába vagy iskolába küldenék a gyerekeiket (már ha lesz hova), valamint a végzős középiskolásokra. Tehát azokra, akiknek mindenképpen szükségük lesz tesztre a jövő héten is. Ugyanakkor a pillanatnyilag érvényes előírások szerint tesztre lesz szükségük azoknak is, akik például csak a természetbe mennékek ki. Szóval lényegében mindenkinek, aki nem épp karanténban van.

A tesztek viszont még nem áll midnen dunaszerdahelyi járásbeli település rendelkezésére, csak annyi, ami a legutóbbi alkalommal megmaradt, vagy amennyihez hétköznap a járási hivatal tartalékaiból hozzá tudtak jutni.

Nem hivatalos információink szerint ez a bizonyos tartalék alig 17 ezer volt tegnap.

„Az információk alapján a célcsoport tesztelésére nem áll rendelkezésre elegendő tesztelési anyag, amit az önkormányzatok igényelnek. Milyen formában készítsék elő az önkormányzatok a tesztelés lebonyolítását – gyűjtőhelyek előkészítése, fertőtlenítés, fertőtlenítő szerek és munkaruhák megvásárlása, az alkalmazottak leszerződtetése, a tesztelési időpontok meghirdetése a lakosok számára –, mindezen hiányos információk és utasítások tükrében?” – folytatódik a települések nyílt levele a kormánynak.

Michal Deraj, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója érdeklődésünkre pénteken délután két óra után azt mondta, hogy

később délután várható, hogy megérkezik a mintegy 60 ezer teszt, amire a járásnak szüksége van ahhoz, hogy mindenkit le tudjanak tesztelni, akinek arra szüksége lesz. Hozzátette, azt követően a teszteket ki lehet szállítani az egyes településekre, ugyanakkor közölte, hogy a tartalékukból néhány községet már elláttak tesztekkel.

A múlt héten körülbelül 68 ezren vettek részt az önkormányzatok által szervezett tömeges tesztelésen, ha pedig ehhez hozzászámítjuk az állandó tesztpontokon (pl. dunaszerdahelyi kórház, közegészségügyi hivatal, somorjai rendelő, Nagymegyer), illetve a cégeknél történt teszteléseket, akkor összesen mintegy 74 ezer személyről volt szó.

Holényi Gergő nagymegyeri polgármester nemtetszésének adott hangot, amiért a város viszont csak 1000 tesztre kapott ígéretet, ami szerinte messze nem elég, mivel nagyjából 6500-ra volna szükség a cselekmény zavartalan lebonyolításához. Különösen úgy, hogy rendkívül fontos lenne kiszűrni a fertőzötteket, mivel éppen

Nagymegyeren az elmúlt időszakban csaknem 7%-ot tett ki a pozitív személyek aránya.

Holényi közölte, január 22-től 31-ig, tehát a két tesztelési körben a múlt hét végéig összesen 10 579 tesztet végeztek el, melyek közül 376 lett pozitív. Ez még nem annyira magas arány, viszont miután ezt megtisztították a duplikációktól, tehát attól, hogy a két hétvégén a legtöbben kétszer, néhányan ennél többször is leteszteltették magukat, már súlyosabb az eredmény:

5 456 személyből 376 pozitív (6,89%).

Péntek késő délutánig Dunaszerdahelyen sem volt biztos, hogy lesz széleskörű tömeges tesztelés, egészen eddig az volt érvényben, hogy csupán az iskolanyitásra lesz elegendő teszt, tehát az iskolai alkalmazottakra és a szülőkre, akik beadnák gyermekeiket. A városi hírportál e sorok írása közben, fél öt után tette közzé, hogy mégiscsak le tudnak tesztelni mindenkit, akinek szüksége lesz igazolásra. Szombaton célirányosan az óvoda- és iskolanyitásra készülnek, és azokat tesztelik, akiknek emiatt van szükségük negatív tesztre. Ez a tesztelés 8 és 18 óra között zajlik majd az egyes iskolákban, a részletekről az alapiskolák tájékoztatnak.

Inczédi Gábor, a hétvégi koronavírus-szűrés koordinátora megerősítette a városi hírportálnak, hogy megérkeztek a város számára szükséges tesztek, így a megszokott hat mintavételi ponton (5 alapiskola és a sikabonyi közösségi ház) vasárnap a nyilvánosság számára folytatódik a tesztelés 8 és 20 óra között, és ismét lehetőség nyílik időpontfoglalásra a város weboldalán. Akiknek nem áll módjukban online foglalni időpontot, a 0908 776 281-es telefonszámon is megtehetik ezt.

A járásbeli városok közül 4-4 helyszínen tesztel a hétvégén Somorja (VMK, Jednota szakközép, tejfalusi alapiskola, Samaria Sportközpont) és Nagymegyer (VMK, magyar és szlovák alapiskola, termálfürdő)is, Bősön pedig a szokásos két helyszínen (kultúrház, szlovák alapiskola) 2-2 csapattal.

Ugyanakkor nem kerül sor mindenhol tesztelésre.

Hodos község például pénteken délután háromkor arról tájékoztatott, hogy a mostani hétvégén nem tesztelnek.

„Ez idáig hétvégenként 3 tesztelőcsapat végezte energiát és szabadidőt nem sajnálva a tesztelést. Úgy érezzük, hogy maximális teljesítményt nyújtottak, kiszolgálva minden érdeklődőt. E csapat tagjai elfáradtak, ami érthető, hisz sokan közülük szolgálatból jöttek, teszteltek és szolgálatba mentek. Úgy gondoljuk, hogy egy hétvége pihenést mindannyian megérdemelnek”

– olvasható a Facebook-oldalukon.

Azt azonban hozzáteszik, hogy Nagyabony községgel megegyeztek, és az óvodás és iskolás gyermekek szülei, végzős középiskolások, illetve a munkába járók vasárnap 8 és 12 óra között átmehetnek leteszteltetni magukat a szomszédba. Ezt a szívességet Hodos község a következő tesztelési körben szeretné visszaadni Nagyabonyak.

A járás fertőzöttségi mutatói ugyanis arra engednek következtetni, hogy lesz további kör. A Nagymegyer által kezdeményezett nyílt levélhez csatlakozók viszont arra is felhívták a figyelmet, hogy

„a folyamatos tesztelésnek akkor van értelme, ha az elrendelt karantén betartását ellenőrzi valaki”.

(Egyes járásbeli települések a héten a szabadon mászkáló koronavírusosokra hívták fel a figyelmet, a rendőrség is folytat néhányuk ellen büntetőeljárást. Erről ITT írtunk.)

„Nem érzik úgy, hogy a felelősség nemcsak az embereket, hanem az illetékes állami szerveket is terheli, valamint egyben azok tehetetlenségének bizonyítéka is? Mindezek tudatában, a végleges megoldás a járvány terjedésének megállítására nem a folyamatos tesztelés, hanem az emberek mielőbbi védőoltásának bebiztosítása. (...) Az önkormányzatok továbbra is segítő kezet nyújtanak Önöknek. Miért nem tekintik partnernek az önkormányzatokat, hanem csak végrehajtó szervként tekintenek rájuk?” – szegezik a kérdést a kormánynak.

