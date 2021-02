Borzasztó sokan haltak meg az utóbbi két hónapban Galántán

Galántán nemcsak a Covid-kórház révén nőttek jelentősen a halálozási adatok, hanem a galántaiak körében is, akik máshol hunytak el.

Archív felvétel - Paraméter

Peter Paška galántai polgármester osztotta meg szombaton a város, illetve a városiak halálozási statisztikáit az elmúlt három év néhány kiválasztott hónapjából. Két táblázatot tett közzé, melyek közül az elsőben a galántai lakhellyel rendelkező elhunytak száma található, függetlenül attól, hogy Galántán, Pozsonyban, Nagyszombatban, vagy máshol haltak meg.

Az év első és utolsó három hónapját tekintve is megfigyelhető, hogy 2020 decemberét és 2021 januárját illetően a legnagyobb az eltérés. Decemberben például több mint négyszer annyi galántai halt meg (32), mint az azt megelőző két év átlaga (8). Januárban kicsit nagyobbak a kilengések, és a két évvel ezelőttihez képest nem tűnik olyan magasnak a mostani adat, viszont az elmúlt három év átlaga 18, most pedig az elhunytak száma elérte a 30-at.

Sokkal borzasztóbb viszont az eltérés, ha a galántai városháza anyakönyvi hivatalának halálozási adatait nézzük, amit Peter Paška szintén megosztott. Ebben mindenki szerepel, aki Galántán hunyt el, akár a kórházban vagy az idősotthonokban. Ugyancsak a decemberi és a januári adatok a kiugróak, és ezek esetében külön érdekesség, hogy a helyi kórházat csak januárban alakították át Covid-kórházzá. Az idei első hónapban ez nagyon is érezhető volt a statisztikákon, ugyanis az elmúlt három év átlagához (82) képest több mint kétszer annyi volt az elhunyt. Ugyanakkor ez a tény nem magyarázza, hogy már decemberben is kétszeres volt a halálesetek számának emelkedése az azt megelőző két évhez viszonyítva. Tehát nem azért haltak meg annyian, mert a betegeket a galántai Covid-kórházba "hozták meghalni". A növekedési trend egyébként februárra is igaz, a hónap első harmadában 51-en haltak meg, és ha ez így folytatódik, akkor a hónap végére ismét az elmlt évek átlagának kétszeresére nő.

A galántai polgármester bejegyzésével azoknak üzent, akik szerint még mindig nincs itt semmi látnivaló.

(parameter)