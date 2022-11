Bőséges gyümölcsfa kínálat a Nyárasdi AGROCENTRUM-ban!

Október vége - november a gyümölcsfák, gyümölcsbokrok, csemegeszőlő telepítésének ideje. Nálunk is nagy a sürgés-forgás ezekben a hetekben. Elképesztő a választék. Nem ócska reklámszlogen, hogy ezekből a növényekből nálunk a legnagyobb a választék Komáromtól legalább Pozsonyig - ha nem is olcsón, de a leghozzáférhetőbb árakon.

Almák: Pink Lady, Sirius, Wilton´s Red Jonaprince, Braeburn

Almákból olyan bevált régi bevált fajtákat kínálunk, mint a Golden Delicius, Jonathan, Idared, Éva, Fuji, Gala. Vannak kiváló modernabb fajtáink – Braeburn, Wilton Red Jonaprince, Pink Lady, Melrose, Sirius és társaik. Oszloposok közül ajánlom a Csárdáskirálynőt, Arbat, Cumulus, Sonate, Walz fajtákat. Mindegyik kiválóan ellenáll a gombabetegségeknek.

Meglepően sokan vásárolnak nálunk Téli Esperes és Papkörtét. Nagyon népszerű az Árpával érő, de Vilmos és piros Vilmos is. Bár a korai, lédús, illatos Clapp kedveltjétől aligha van finomabb.

Oszlopos körtéink a Concorde, Decora, Saphira. Japán körténk vagy 7 fajta van.

Szilvák: Topfive, Topend Plus, Topfirst, Toptaste

Érdekes, hogy szilvából a Čačanská Lepotica, Čačanská Rodná és a Besztercei a legkeveltebbek. Kiváló ellenálló szilváink a Jojo, Katinka és a német nemesítésű Top sorozat tagjai. (Topfirst, Tophit, Topgigant Plus, Topking, Topend Plus). Ezek jól ellenállnak e betegségeknek. Közülük a Toptaste a legjobb lekvárnak és pálinkának. A Toptaste és a Tophit alacsony alanyon is kapható.

Sárgabarackok: Sirena, Farbaly, Kuresia, Kioto

Nem forgalmazhatnánk gyümölcsfákat, ha nem lenne a kínálatban Magyar kajszi, Pannónia, Gönczi magyar kajszi, Ligeti óriás. Kiváló fajták az önbeporzó bőtermő Kioto, az ellenálló Kuresia, vagy a Ceglédi óriás. Kései kajszik a Roxana, Augustín, Farbaly, legkorábbi a Sirena, amely nagyon jól ellenáll a tavaszi fagyoknak. Alacsony kajszink a Compacta, törpe a Mino. A Gönczi és a Bergeron alacsony alanyon is kaphatók.

Őszibarackok: Early Redhaven, Creasthaven, Springcrest, Flateryna

Az őszibarack a gyümölcsök királynője. Vagy 20 fajtájából válogathat nálunk (amíg a készletek tartanak). Érési sorrendben: Dixired, Springbelle, Early Redhaven, Mariska, Redhaven, Springcrest, July Elberta, Fairhaven, Michelini, Suncrest, Cresthaven – hogy csak néhányat említsek. Őrült édesek a lapos barackok – Remény, Saturn, Flateryna.

A Lutówka nagyon korai igénytelen önbeporzó meggy. Tavaszi fagyoknak jól ellenáll, rendszeresen és bőven terem. A Safír is önbeporzó, július derekán érik, moníliának jól ellenáll. Szerepel kínálatunkban az Érdi Bőtermő, Érdi Jubileum, korai Meteor, Fanal, Újfehertói Fürtös és a törpe Lara. Kedvenc meggyem a Maliga emléke. Próbálja ki Ön is!

Ha cseresznyét ültetne vagy 29 fajtából válogathat nálunk. Klasszikusok, mint a Regina, Kordia, Hedelfingeni, Germersdorfi óriás, Burlat és társaik. Önbeporzók a Stella, Lapins, Sunburst, Alex, Carmen. Alacsony alanyon is kaphatók a Burlat, Halka, Early Korvik, Helene, Tamara, Lapins. Oszlopos cseresznyék a Queen Mary, Sara, Sylvia.

Mandulából két önbeporzó fajtát talál nálunk. Ők a Supernova és a Tuono. Különneműek, de sokat teremnek a Budatétényi 1, Tétényi bőtermő, Tétényi kedvenc, Tétényi Rekord, Ferragnes.

A kínálatot a naspolyák zárják – Szentesi Rózsa, Nottingham, Holland óriás.

Úgy 300 fajta, több ezer facsemete közül választhat.

Az Aktuális választékot a fajták leírásával együtt megtalálja weboldalunkon: www.agrocentrum.sk. Ugyanitt a rendelését is megteheti, akár személyesen akar eljönni a fákért, akár futárral szeretné elküldetni.*

*Amennyiben a személyes átvételt választja kollégáink értesítik, ha össze van készítve a rendelése.

Használja ki a lehetőséget, ültessen minőséges gyümölcsfáink közül családja örömére és egészségére! Szeretettel várjuk nyárasdi árudánkban! Keresse fel weboldalunkat még ma!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

(PR-cikk)