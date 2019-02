A bősi Nagy Marián volt Trencsénben a nagy visszatérő

A negyedik bajnoki aranyérmet a somorjaiak neveltje, az immár a trencséniek sikereiért küzdő Horváth Denis gyűjtötte be. Csák Máté vára alatt a felnőttek mezőnyében tizenhárom honi egyesület hetvenegy versenyzője tíz súlycsoportban mérte össze tudását. A bősiek mezében hosszú kihagyás után tért vissza kedvenc sportágához Nagy Marián, az egykori sokszoros országos válogatott. Azt, hogy éltesebb korában is képes maga mögé utasítani a legjobbakat, sokadik bajnoki diadala igazolja. A marcelházaiak mérlege: egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérem. Ifjabb Soós Tamás a vásárútiak mezében került bajnokként a versenykrónikába. A trencséni viadalon négy somorjai, egy-egy dunaszerdahelyi és rimaszombati versenyző is érmes helyezést produkált. Csapatversenyben a somorjai Gladiátor birkózóklub a második helyen végezett.

