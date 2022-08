Botrány Finnországban: a miniszterelnök bulizott egyet - a konzervatívok kiakadtak ezen

A 444.hu vette észre, hogy Iltalehti nevű finn lapnál ugyanakkor inkább azzal került be a hírekbe, hogy bemutattak több letöltött Instagram sztorit, ahogy a kormányfő finn hírességekkel bulizik.

A felvételeken az látszik ahogy Sanna Marin miniszterelnök önfeledten bulizik, táncol, énekel, ám a finn konzervatív lapok szerint ez méltatlan egy magas pozíciót betöltő politikustól.

A lap azzal indokolta a közlést, hogy bár semmit sem lehet tudni, hogy hol és mikor készült a videó, mégiscsak a miniszterelnökről van szó.

Marin fekete felsőben, fehér nadrágban látható.

VIDEÓ:

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw