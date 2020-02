Botrányos rendkívüli ülés, Beblavýék elfoglalták a szószéket

A jelenlegi ülés összehívása kétszeresen is törvényellenes, nemcsak a házsszabályt sértették meg, amely maga is törvény, hanem a kiadási fékről szóló törvény is, amely egy alkotmánytörvény része” - magyarázta az ülés elnapolása után Miroslav Beblavý (Spolu). – Ezért nem tudtunk egyetérteni ennek a törvényellenes ülésnek az összehívásával.” Sajnálatosnak tartja, hogy elsősorban a Smer, az SNS és Kotleba pártjának képviselői ezt nem vették figyelembe.

„Rendkívüli, de ennek ellenére békés és nyugodt tiltakozásba kezdtünk, és obstrukcióval blokkoltuk az ülést” - mondta Beblavy.

Tájékoztatása szerint ezt a lépésüket támogatta több más ellenzéki képviselő is, elsősorban az SaS megmaradt emberei. „Tutdtuk azonban, hogyha erőszakra kerülne sor, akkor több ellenzéki képviselő is a segítségünkre sietett volna” - mondta Beblavy. - Készek vagyunk folytatni a tiltakozást, Danko legfeljebb a fizetésünket veheti el, de szerintem mindenki tudja, hogy ezt nem pénzért csináljuk.” Beblavyt is sokkolta, hogy a Smer és az SNS javaslatait több volt ellenzéki társuk is támogatta.

Bugár Béla (Híd), a parlamenti alelnöke szerint a probléma az, hogy egyáltalán ezt az ülést összehívták. „Az igazi probléma az, hogy ilyen módon, tíz nappal a választások előtt parlamenti ülést hívtak össze.

Rendkívüli ülés, gyorsított eljárásban tárgyalt törvények, ez nonszensz néhány nappal a választások előtt” - véli Bugár.

A Híd nem szavazta meg az ülés napirendjét, és a továbbiakban sem fog részt venni a parlamenti vitában. „Nem azért, mintha nem tartanánk fontosnak a nyugdíjak emelését, vagy nem akarnánk segíteni a családoknak, de ezt átgondoltan, célzottan kell tenni, úgy, hogy ne lehessen megtámadni” - magyarázta a Híd elnöke.

Furcsának tartja azt is, hogy ellenzéki, volt SaS-es ma Demokrata Párti (DS) képviselők segítségével sikerült elfogadni a napirendet. „Az gyenge kifogásnak tűnik, amire hivatkoznak, hogy velük senki sem egyeztetett” - mondta Bugár. A Híd frakciójából Eduard Adamčík is megszavazta a napirendet, Bugár azonban őt nem tartja a párt képviselőjének. „Ő az Isztambuli Egyezménnyel indokolta a szavazását, de szerintem, ez csak kifogás, álok, az Isztambuli Egyezményről tárgyalni sem kellene, mert amíg a parlament nem hagyja jóvá, addig nem érvényes” – magyarázta a Híd elnöke.

Az ülés várhatóan szerdán folytatódik, de kérdés, hogy hogyan. Beblavýék jelezték, hogy holnap is folytatják az obstrukcióz. „A parlament elnökének van ugyan több lehetősége, egyik az, hogy a törvényt előterjesztő miniszter és a törvény képviselői előadója nem a szószékről, hanem saját helyükről fognak beszélni. Ezt azonban jó lenne, ha Danko előtte szavazásra bocsátaná - magyarázta a Paraméternek Bugár Béla. – De az ülést más módon is megzavarhatják.”

Galko: velünk nem beszélt senki

A parlamenti ülés napirendjét a Smer csaknem valamennyi, és az SNS összes képviselője megszavazta, de ez még kevés lett volna, mivel 76 szavazattal kell elfogadni. Segítette az üléd megnyitását Marian Kotleba pártja, a ĽSNS hat képviselője szavazott igennel.

A demokratikus ellenzéket azonban az lepte meg a legjobban, hogy az SaS-ből távozott, és jelenleg a Demokrata Párt (DS) listáján induló hét képviselő megszavazta a napirendet, támogatva ezzel a Smer és az SNS parlamenti választási kampányát. Ľubomír Galko, a képviselők vezetője szerint ők végképp nem támogatják a Smert és az SNS-t. „Azért szavaztuk meg a napirendet, az ülésen majd rá tudjunk mutatni arra, hogy a Smer vezette kormányok hová züllesztették Szlovákiát” - jelentette ki Galko.

Emellett még azzal érvelt, hogy nem volt semmilyen ellenzéki megállapodás az ülést illetően, vagy legalábbis velük nem beszélt senki. A DS elnöke, Michal Kravčík felszólította pártja képviselőjelöljeit, hogy távozzanak a párt listájáról, Galko szerint azonban már megbeszélték a dolgot a pártelnökkel. „Azért született ez a félreértés, mivel Kravčík úr nem képviselő, ezért vele nem tudtunk egyeztetni az ülés előtt” - jelentette ki Galko.

- lpj -