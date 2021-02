Bozóttűz fenyegeti Perth városát Ausztráliában

A kimenekítést nehezíti, hogy a városban 10 hónapnyi koronavírus-mentes időszak után ismét fertőzést észleltek, és emiatt kijárási korlátozást rendeltek el.

A tűz 9000 hektárnyi területen már 71 otthont pusztított el. A hatóságok emlékeztették a lakosokat arra, hogy nemrég több millió hektárnyi élőhely vált a lángok martalékává az ország keleti részén.

A tűzoltók meredek, barátságtalan terepen küzdenek a lángokkal.

200+ firefighters are still working tirelessly in extreme terrain & conditions at the Wooroloo #bushfire. Erratic fire behaviour fanned by strong winds continues to challenge crews on the frontline who are protecting what they can & putting containment lines in place. #perthfires pic.twitter.com/7NUTLz0IWU