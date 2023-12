Brad Pitt amerikai filmszínész 60 éves 

William Bradley Pitt az Oklahoma állambeli Shawnee-ben született. Középiskolásként többféle sportot űzött, tagja volt az iskolai önképző körnek és a színjátszó csoportnak. A Missouri Egyetemen újságírást tanult, de igazi vágya a filmezés maradt, s mivel erre Missouriban nem volt lehetősége, úgy döntött: oda utazik, ahol a filmek készülnek. Két héttel a diploma megszerzése előtt otthagyta az egyetemet és Los Angelesbe költözött. Színi tanulmányainak költségeit a legkülönfélébb munkákkal teremtette elő, fuvarozott sztriptíz-táncosnőket, pincérkedett, óriás csirkének öltözve reklámozott étteremláncot.

Brad Pitt - TASR



Az 1980-as évek végétől tévésorozatokban szerepelt, 1987-ben a Dallasban is felbukkant. Első főszerepét A Nap sötét oldala című amerikai-jugoszláv koprodukcióban kapta, de nem sokkal a forgatás befejezése előtt kitört a délszláv háború. A leforgatott anyag nagy része eltűnt és csak tíz évvel később került elő, a filmet is ekkor mutatták be.

Az áttörést 1991-ben a Thelma és Louise sármos stoppos fiúja hozta meg számára (a szerepért versenyben volt az akkor még szintén ismeretlen William Baldwin és George Clooney is). Egyetlen jelenete sztárrá tette, de a szépfiú kategória ellen lázadt, s két olyan filmet is elvállalt, amely a kritikusoknál és a mozipénztáraknál is megbukott. A csorbát 1992-ben a Robert Redford rendezte Folyó szeli ketté című drámában köszörülte ki, majd következett 1994-ben a vegyes fogadtatásban részesült Interjú a vámpírral és a Szenvedélyek viharában című dráma, amelyért először jelölték Golden Globe-díjra. A Hetedik című bűnügyi thrillerben egy fiatal detektívet játszott, Terry Gilliam 12 majom című filmjében pedig egy látomásoktól gyötört elmebeteget, ezért az alakításért megkapta a Golden Globe-díjat és Oscar-díjra is jelölték.

A Hét év Tibetben című életrajzi drámában egy osztrák hegymászót személyesített meg, 1999-ben a Harcosok klubja című kultfilmben szerepelt. A következő évben a világ legvonzóbb férfijának választották meg, de ekkor már senki sem vitatta, hogy a megnyerő külső mögött tehetséges színész rejtőzik. Bizonyságát adta ennek, amikor a Halált játszotta a Ha eljön Joe Black című romantikus drámában (ez a valaha forgatott legdrágább, speciális effektusokat nem alkalmazó film), a Bábel című filmdrámában és a Benjamin Button különös élete című filmben is, utóbbiért 2008-ban másodszor jelölték Oscar-díjra.

Elemében érzi magát a vígjátékokban is, mint a Julia Roberts-szel forgatott A mexikói, az Ocean's trilógia filmjei, Guy Ritchie Blöff című filmje, illetve a habkönnyű Mr. és Mrs. Smith. 2009-ben került a mozikba Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című második világháborús filmje, amelyben az addig is sokoldalúnak, de mégis elsősorban romantikus vagánynak tartott színész új oldaláról mutatkozott meg. A kritika elragadtatással szólt Terrence Malick Az élet fája és a Michael Lewis könyvéből készült Pénzcsináló című filmekben nyújtott alakításáról, az utóbbiért ismét Golden Globe-díjra jelölték, és a legjobb főszereplő kategóriában elnyerte a New York-i filmkritikusok díját.

2014-ben az Igaz szívvel című televíziós drámáért Primetime Emmy-díjat kapott, a 12 év rabszolgasággal pedig begyűjtötte első Oscar-díját, mindkettőt producerként. E filmeket is sikeres produkciók követték, mint A nagy dobás 2015-ben, a Szövetségesek 2016-ban vagy az Ad Astra 2019-ben. Szintén 2019-ben került a mozikba a Quentin Tarantino által írt és rendezett Volt egyszer egy... Hollywood, melyben Leonardo DiCaprio karakterének kaszkadőrét játszotta. Alakításáért immár színészként is, a legjobb mellékszereplő kategóriában elnyerte az Oscar-díjat és második Gloden Globe-díját.

Társalapítója volt 2001-ben a Plan B Entertainment produkciós cégnek, ennek első filmje 2007-ben A tégla című, négy Oscart nyert bűnügyi dráma volt. Elkötelezett a humanitárius ügyek iránt, így lelkes és bőkezű támogatója az AIDS és a szegénység elleni harcnak, a környezetvédő mozgalmaknak, és többször hallatja hangját társadalmi ügyekben is.

A nők millióinak szívét megdobogtató színésznek számtalan futó kapcsolata volt. Első feleségétől, a Jóbarátok című sorozatból ismert Jennifer Aniston színésznőtől öt év házasság után, 2005-ben vált el.

Második választottjával is a film világa hozta össze - a Mr. és Mrs. Smith forgatásán szeretett bele partnerébe, Angelina Jolie-ba, akivel kilenc együtt töltött év után, 2014-ben össze is házasodtak. A sajtó által Brangelinának nevezett álompár nem sokáig volt együtt, Jolie 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet. A házasság jogilag 2019-ben ért véget, azóta is tartó sárdobálásuk, anyagi vitájuk bőségesen szolgáltat témát a bulvársajtónak. A színésznek Jolie-tól három vér szerinti gyermeke van, hármat örökbe fogadtak.

Brad Pitt többször is járt Budapesten, 2000-ben Robert Redford társaságában forgatta a Kémjátszma című filmet, 2011-ben a Z világháború című sci-fit, 2019-ben pedig Egerben a Netflix V. Henrik című történelmi drámája forgatásán bukkant fel producerként.

