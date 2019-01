Bradley Coopert két kategóriában is díjra jelölte az amerikai rendezőcéh

Bradley Coopert két kategóriában is rendezői díjra jelölte az amerikai rendezőcéh (DGA).

Rendezőként debütáló filmjéért, a Csillag születikért jelölték a legjobb rendező és a legjobb első rendezés díjára.

A legjobb rendező kategóriában Cooper mellett Peter Farrelly (Zöld könyv), Spike Lee (Csuklyások: BlacKkKlansman), Adam McKay (Alelnök) és a mexikói Alfonso Cuarón (Roma) is esélyes a győzelemre.

Cuarón, akit a hétvégén a Golden Globe díjátadón a legjobb rendezőnek választottak Roma című filmjéért, 2014-ben Gravitáció című űrdrámájáért kapta a DGA díját.ú

A legjobb első rendezés kategóriájában Bo Burnham (Eighth Grade), Carlos Lopez Estrada (Blindspotting), Matthew Heineman (A Private War) és Boots Riley (Sorry to Bother You) jelölt a díjra Cooper mellett.

Az elismeréseket 71. alkalommal február 2-án, Beverly Hillsben adják át.

(MTI)