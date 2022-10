Branislav Becík: Nehéz időkben a régiónak energikus vezetőre van szüksége

És én készen állok erre a változásra, mert a mi régiónk stagnál Szlovákiában. Felajánlom energiámat, tapasztalataimat és eredményeimet. 8 éve vagyok Udvard polgármestere, több mint 100 projektet valósítottam meg több mint 13 millió euró összértékben. Ezt akarom elérni az egész Nyitrai megyének, minden városának és minden településének. Ezért döntöttem úgy, hogy indulok az NyMÖ elnöki posztjáért.

Az embereknek jelenleg csak Nyitrán van megyeelnökük, és ez komoly probléma a megye jelenlegi vezetésével, amely radikális változást igényel. A megyei elöljárónak egyformán kell viszonyulnia a dél-szlovákiai emberek követeléseihez is. Vágsellye, Érsekújvár, Léva, Komárom és Párkány is Nyitra megyéhez tartozik, és az elöljárónak fogalma sincs arról, hogy ezeken a településeken a közlekedés összeomlik, a regionális utak biztonságossága háttérbe szorult, és az új Duna-hídról levezető út a kukoricásba vezet. Az elöljárónak a dél-szlovákiai emberek oldalára is kell állnia, ezért kezdeményezném, hogy a regionális tanácsüléseket rendszeresen a megye városaiban és falvaiban rendezzék, ahol az emberek aktuális problémáival sürgősen foglalkozni kell. Mindenképpen szeretném kiharcolnia a Közlekedési Minisztériumban, hogy kezdjék meg a Komárom és Tapolcsány közötti gyorsforgalmi út építését, és ezzel enyhítsék Komárom, Érsekújvár és Nyitra elviselhetetlen közlekedési helyzetét.

Az az idő már elmúlt, hogy omladozó utakat és hidakat nézzünk, és hogy a polgárok életének méltósága rovására örvendjünk a "megspórolt" pénznek. Megyénkben csak egyetlen olyan híd van, amely megfelel mind a biztonsági, mind a műszaki előírásoknak. Ezért sürgetni fogom a javításukat, mert egy év múlva kétszer annyiba fog kerülni az utak és hidak javítása, két év múlva pedig háromszor annyiba. Már a Kisóvárról (Starý Hrádok) készült videómmal elértem, hogy a megyei tanács augusztus 22-i ülésén felvetették ezt a kérdést. A választások előtt nem az a megoldás, hogy néhány lyukat aszfalttal feltöltenek, hanem az, hogy a megye pénzügyi terhelése nélkül, hosszú időn keresztül, szisztematikusan újítanak fel egész útszakaszokat.

A megye jelenlegi vezetősége elhanyagolta a térségünkben élő embereknek és vállalkozásoknak szánt segítségnyújtást. Minden járási városnak rendelkeznie kell egy olyan szakértői irodával, amely segíti a városokat, falvakat és helyi vállalkozásokat az európai uniós támogatások megszerzésében. Ezért megyei elöljáróként azt szeretném, hogy a megye közelebb álljon önökhöz. A Nyitrai kerületnek minden euróra szüksége van, és ez a garancia arra, hogy megszerezzük őket az uniós források hatékony bevonásával.

Megyénk öregedő demográfiai görbén van. Ez a valóság, és az a helyes, ha méltóságteljes életet biztosítunk polgáraink számára életük őszén. Nem kell új létesítményeket építenünk, amelyeket végül az adóinkból fizetnénk. Szeretném felújítani a használaton kívüli épületeket és nyugdíjasotthonokat nyitni bennük. Ugyanígy a szociális szolgáltatások is várják az új elöljáró érkezését. Pozicionálható fekvőágyak vásárlásával kényelmesebbé tesszük polgártársaink életét. Az idősek megérdemlik, hogy gondoskodjunk róluk, mert ez a hála a társadalmunkért végzett életművükért.

Kerületünkben egyetlen olyan kórház sincs, amelyet Nyitra megye kezel, magáncégeknek adták bérbe őket. Az elöljáró nem halogathatja ezt a stratégiai kérdést az elkövetkező évekre, mert az egész megye polgárainak egészsége forog kockán. Intenzív kapcsolatban állok az illetékesekkel, és együtt készen állunk arra, hogy előremozdítsuk az egészségügyi rendszert, a beteg-, járóbeteg-ellátás feltételeit, és a hiányzó ápolók ügyét is.

Ehhez szorosan kapcsolódik a duális képzés és a hallgatói gyakorlat megszerzésének támogatása. Biztosítani fogom számukra, hogy többet tanuljanak, többek között a diploma megszerzése utáni foglalkoztatás garanciájával. Megyei elöljáróként nem leszek könnyelmű ebben a kérdésben, mert fontos számomra az emberek és a régió jövője. Ha ezek az iskolák megszűnnek, vagy a végzősöknek nem lesz munkalehetőségük, akkor szakképzett munkaerőt veszítünk. Ezt akarom megakadályozni.

Az energiaválság idején a tömegközlekedésnek egyértelműen vonzónak és mindenki számára elérhetőnek kell lennie. A vasúti és a buszközlekedés összekapcsolásával hatékonyabbá teszem az utazást, és időt és pénzt takarítok meg önöknek. A nyugdíjasoknak 70 éves korig kedvezményes viteldíjat kell biztosítani, és ezt a változtatást szorgalmazni fogom. Nehéz idők elé nézünk, ezért a közlekedésnek önt kell szolgálnia, nem pedig az üzemeltetőit. A közlekedési rendszer megváltoztatásával a célállomáson való parkolással kapcsolatos gondjait is szeretném orvosolni.

Célom az is, hogy a gyerekeknek és az aktív embereknek lehetőséget adjak arra, hogy a szabadidejüket tartalmasan tölthessék el. Megyei elöljáróként el fogom érni, hogy Nyitrán új jégpálya épüljön, amelyre a sport- és illetve a kulturális közösségnek is égető szüksége van. Tervezem egy működő támogatási rendszer létrehozását a sport- és kulturális ágazat számára. Ez egy olyan befektetés, amelyet gyermekeink egy napon, felnőttkorukban viszonozni fognak nekünk.

Nemcsak a Nyitrai megyében, hanem egész Szlovákiában is változniuk kell a viszonyoknak, ha mindannyian a pozitív változás felé akarunk haladni. Elég volt a viszályokból és a társadalmi válságokból. Az elöljárónak jobbra kell fordítania a dolgokat a megyében, és hatékony megoldásokat kell találnia a problémákra. Csak együttműködésben születik jólét, ezért fontos, hogy összefogjunk a megyében. A Nyitra Megyei Önkormányzatnak vonzóvá kell válnia lakói számára, és ezt csak akkor érhetjük el, ha összefogunk és segítjük egymást.

Köszönök minden egyes voksot, amellyel rám szavaznak a választásokon, mert ez a Nyitra Megyei Önkormányzat energikus változására leadott szavazat lesz, amire az embereknek szükségük van.

Branislav Becík

