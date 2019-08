A brazil elnök szerint nincs pénzük harcolni az amazonasi erdőtűz ellen 

A Brazil Űrkutatási Központ szerint az idén 72 843 erdőtüzet észleltek eddig, s ez 83 százalékkal több, mint 2018 hasonló időszakában volt. Az erdős területeket az űrből is figyelő INPE 2013 óta összesíti a tűzeseteket, s azóta egyetlen évben sem volt olyan súlyos a helyzet, mint most. A helyzet Sao Paulóban is súlyos, a városban olyan sűrű a füst, hogy még áramszünetet is okozott. Helyi források szerint az erős szél a több mint kétezer kilométerre pusztító tüzek füstjét vitte el a brazil metropoliszig.

The Amazonia has been burning for three weeks!



20% of the worlds oxygen

10% of the worlds species

40,000 plant species

3,000 edible fruits



Why isn’t the media covering this?#AmazonRainforest #PrayforAmazonia pic.twitter.com/ni84Wkw35s