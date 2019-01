BREXIT: Hosszú távon komoly gazdasági károkat okozna a megállapodás nélküli kilépés

A brit pénzügyminiszter szerint hosszú távon is súlyos károkat okozna a brit gazdaságnak, ha Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból.

Philip Hammond a davosi világgazdasági fórumon, a BBC rádiónak nyilatkozva pénteken kijelentette: a megállapodás nélküli Brexit azoknak az elárulása is lenne, akik az EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson a kilépésre voksoltak, mert a kampányban olyan Brexit-megállapodást ígértek nekik, amely megvédi munkahelyüket és jólétüket, és zökkenőmentes átmenetet biztosít.

A megállapodás nélküli Brexit azonban már rövid távon nagyon jelentős felfordulást okozna, sőt közép- és hosszú távon is "nagyon jelentős ütést mérne" a brit gazdaságra - fogalmazott a brit pénzügyminiszter.

Hozzátette: a hosszú távú negatív hatás azt jelentené, hogy a brit gazdaság kibocsátási értéke kisebb lenne, mint megállapodásos Brexit esetén.

Hammond a brit kormány tagjai közül hivatalosan és nyilvánosan elsőként jelentette ezt ki, de nagy londoni pénzügyi-gazdasági elemzőházak erre a kockázatra már modellszámításokra alapozott tanulmányaikban felhívták a figyelmet.

A patinás londoni közgazdasági egyetem, a London School of Economics gazdaságkutató intézete (Centre for Economic Performance, CEP), a King's College London egyetem és az Institute for Fiscal Studies (IFS) pénzügyi kutatóműhely különböző forgatókönyveket modellező közös elemzése például arra jutott, hogy ha nem lép életbe a Brexit feltételrendszeréről kidolgozott, az EU-val november végén aláírt megállapodás - amelyet a londoni alsóház a múlt héten óriási, 230 fős többséggel elutasított -, a fejenkénti brit hazai össztermék (GDP) a vizsgált 2020-2030-as időszak végére, az egyes forgatókönyvektől függően 3,5-8,7 százalékkal lenne alacsonyabb a további brit EU-tagság esetén addigra elérhető értéknél.

Philip Hammond pénzügyminiszter pénteki nyilatkozata éles ellentétben áll a kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának álláspontjával. E frakciócsoport véleménye ugyanis az, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélküli kilépés esetén is megállná a helyét a világgazdasági versenyben, sőt ebben az esetben még több lehetősége nyílna önálló globális kereskedelmi politika kialakítására.

A brit üzleti szektor azonban egyre indulatosabb felhívásokban figyelmezteti a kormányt a rendezetlen Brexit veszélyeire.

A legnagyobb európai repülőgépgyártó konzorcium, az Airbus vezérigazgatója csütörtöki videóüzenetében arra kérte a politikai döntéshozókat, hogy ne hallgassanak "a Brexit-pártiak által hangoztatott őrültségekre".

Tom Enders szerint tévednek, akik szerint az Airbus nem tud kivonulni a brit gazdaságból, mert hatalmas üzemei vannak ott. Hozzátette: megállapodás nélküli Brexit esetén az Airbus olyan döntésekre kényszerülhet, amelyek súlyos károkat okozhatnak a brit gazdaságnak.

A pénteki brit sajtó értelmezése szerint még II. Erzsébet királynő is üzent a Brexit ügyében végletesen megosztott brit politika szereplőinek, jóllehet az uralkodó az íratlan udvari protokoll alapján napi politikai kérdésben nem nyilvánít hivatalosan véleményt.

A királynő egy előző esti társadalmi rendezvényen felszólalva úgy fogalmazott: amikor ő a modern kor által felvetett kérdésekre keresi a válaszokat, előnyben részesíti az olyan kipróbált módszereket, mint a különböző nézetek tiszteletben tartása, a közösen vallható álláspontok együttes keresése, és az, hogy senki soha ne veszítse szem elől a tények összességét tartalmazó szélesebb összképet.

"Ezek a hozzáállások időtlenek, és ajánlom őket mindenki figyelmébe" - tette hozzá a 92 éves uralkodó.



(MTI)