Brexit: Sok brit dühös lenne, ha hazájának részt kellene vennie az EP-választásokon

A legfrissebb felmérés szerint a britek relatív többsége dühös lenne, ha hazájának részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon, és a legtöbben ennél még a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnését is jobb megoldásnak tartanák.

A Sky Data közvélemény-kutató cég 1295 fős reprezentatív választói csoport bevonásával pénteken elvégzett vizsgálatában a válaszadók 43 százaléka mondta azt, hogy felbosszantaná - ezen a körön belül 30 százalék "nagyon dühös" lenne -, ha Nagy-Britannia részt venne az EP-választásokon.

A felmérésbe bevont választók 28 százaléka örülne, ha Nagy-Britanniában is tartanának EP-választást, 23 százalék viszont azt válaszolta, hogy az egész ügy nem érdekli. Ha megtartanák Nagy-Britanniában az európai parlamenti választásokat, a megkérdezettek 47 százaléka részt venne, 26 százalék viszont úgy nyilatkozott, hogy bojkottálná a szavazást.

A Sky Data hangsúlyozza, hogy a részvételi hajlandóságot mutatók aránya magasabb, mint ahányan az öt évvel ezelőtti EP-választáson részt vettek, mivel 2014-ben a brit választók 36 százaléka voksolt. A cég szerint ugyanakkor rendszerint többen jelzik előzetesen választási szándékukat, mint ahányan valójában megjelennek a választóhelyiségekben.

A pénteken elvégzett felmérés szerint a britek 41 százaléka a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) hosszú ideig tartó halasztásánál és a brit EP-választási részvételnél még azt is jobb megoldásnak tartaná, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból.

A válaszolók 35 százaléka pártolná a Brexit hosszú halasztását és Nagy-Britannia részvételét az EP-választásokon, és csak 16 százalék szeretné, ha a brit EU-tagság a kormány és az EU által novemberben megkötött, a londoni alsóházban azonban háromszor is elutasított Brexit-megállapodás feltételrendszere alapján szűnne meg.

Theresa May miniszterelnök éppen pénteken kérte a Brexit legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez intézett levelében. A Downing Street által ismertetett háromoldalas levél szerint May azt javasolja, hogy ha a június 30-i határidő előtt sikerül ratifikálni a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást, akkor a halasztási időszak is előbb véget érne.

A konzervatív párti brit miniszterelnök szerint London valójában olyan ratifikációs menetrendre törekszik, amely még május 23. előtt lehetővé tenné a kilépést az Európai Unióból, ugyanis így az Egyesült Királyságnak nem kellene részt vennie az aznap kezdődő európai parlamenti választásokon.

Nem hivatalos értesülések szerint Donald Tusk ugyanakkor a brit kormányfő javaslatában szereplő június 30-i határidőnél jóval hosszabb, akár egy évig tartó halasztás lehetővé tételét javasolja a tagországoknak, bár ez rugalmas határidő lenne, vagyis korábbi megállapodás esetén a brit EU-tagság előbb is megszűnhetne.



