BREXIT: Theresa May számára most következik a neheze

Több mint ötszáz tárgyalási nap után aláírás került vasárnap a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő 585 oldalas megállapodásra és a majdani kapcsolatrendszer főbb elemeit körvonalazó, 26 oldalas, egyelőre jogilag nem kötelező erejű politikai nyilatkozatra. Theresa May brit miniszterelnök azonban még korántsem dőlhet hátra megkönnyebbülten a Downing Street kormányfői foteljében, hiszen számára a munka legnehezebb része még csak most következik: a következő két hétben rá kell vennie valahogy a rendkívül szkeptikus brit parlamentet is a dokumentumcsomag elfogadására.